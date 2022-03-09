丹麥Villa Copenhagen飯店 延續永續理念

【文．室內雜誌編輯部】

位於丹麥的Villa Copenhagen飯店，是由著名的Universal Design Studio設計，由前丹麥郵政暨電信局改建而成，其歷史可追溯至1912年，現在已成為丹麥首都提供永續精神、平易近人之奢華體驗， 同時結合直覺性操作設計之個人化服務的「嶄新社交場景」。

大廳，當賓客穿越Villa Copenhagen新巴洛克風格的建築門面時，將會進入一個散發著獨特氛圍，並洋溢當代奢華風格兼具永續意識的空間。著作權：AXOR / Hansgrohe集團。

餐廳廚房。著作權：AXOR / Hansgrohe集團。

當賓客穿越Villa Copenhagen新巴洛克風格的建築門面時，將會進入一個散發著獨特氛圍，並洋溢當代奢華風格兼具永續意識的空間。因為除了華麗的外表，飯店將聯合國的永續發展目標納入其整體經營策略中，以對地球環境之影響負起完全責任，這也是飯店衛浴選擇AXOR產品的原因之一。

泳池景觀。著作權：AXOR / Hansgrohe集團。

Universal Design Studio表示，客房的設計理念是希望能讓入住賓客享受放鬆的慢活時光、充分感受哥本哈根之美，所以選用手工打造的Zellige磁磚、紋理鑲嵌玻璃室內窗，以及採用獨家AXOR FinishPlus鍍鉻和拉絲黑鍍鉻表面衛浴配件客製化的大理石梳妝台。

精緻套房，由著名的Universal Design Studio設計。著作權：AXOR / Hansgrohe集團。

設計師Richard McConkey強調：「我們使用AXOR Montreux系列是因為我們正在尋找經典傳統與當代風格兼具的產品，而特別選擇黑色鍍鉻表面。」

標準套房，由著名的Universal Design Studio設計。著作權：AXOR / Hansgrohe集團。

AXOR x Shamballa Jewels

Villa Copenhagen除了選用AXOR的產品，更與丹麥奢華品牌Shamballa Jewels合作套房設計，在390個房間中規劃8間Shamballa套房，房內採用訂製的AXOR Montreux臉盆和浴缸龍頭，傳遞出奢華、溫暖、愜意、寧靜的氛圍與令人雀躍之感受交織而成的鮮明對比感。

飯店衛浴選用AXOR的產品。著作權：AXOR / Hansgrohe集團。

Shamballa團隊與AXOR的客製化服務AXOR Signature密切合作，創造出鑲有寶石裝飾的龍頭握柄，以代表hamballa標誌的雙閃電十字杵紋設計呈現。此件作品的握柄上鑲嵌著紅寶石和藍寶石，分別代表熱、冷水，完美展現出AXOR別具個性之奢華風格的卓越品味。

採用訂製的AXOR Montreux臉盆和浴缸龍頭。著作權：AXOR / Hansgrohe集團。

Shamballa Jewels設計師Olga Krukovskaya回憶道：「AXOR以謹慎專注的態度，致力實現幾乎無法達成的目標。我們在技術層面和原型製作上獲得來自德國團隊的大力支援， 並始終堅持品質優先。與AXOR合作的整個過程是一段非常美好的回憶。」

以代表hamballa標誌的雙閃電十字杵紋設計呈現。著作權：AXOR / Hansgrohe集團。

為幫助飯店實現永續性的最高目標，AXOR甚至開發出一套採用EcoSmart智能節水技術的特殊淋浴系統。Richard McConkey提及：「北歐地區制定了非常嚴格的水流量規定，我們在進行本計畫時必須遵守，在符合這些標準方面，AXOR對我們的幫助很大。」此類節水措施完全未減損賓客體驗，反而獲得提升，事實上，這正是有意識奢華（conscious luxury）的重點。

鑲有寶石裝飾的龍頭握柄，傳遞出奢華、溫暖、愜意、寧靜的氛圍與令人雀躍之感受交織而成的鮮明對比感。著作權：AXOR / Hansgrohe集團。

喜悅、兼容並蓄和永續的Villa Copenhagen，不僅與這一座城市共享名稱，更能完美體現其精神，成為絕不容錯過的指標性建築。

握柄上鑲嵌著紅寶石和藍寶石，分別代表熱、冷水，完美展現出AXOR別具個性之奢華風格的卓越品味。著作權：AXOR / Hansgrohe集團。

資料及圖片提供」AXOR

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