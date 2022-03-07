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打造生活的探索劇場 MEIYI英皇國際幼兒園

聯合新聞網 / 室內interior
美術教室大面開窗迎入採光與景致。
美術教室大面開窗迎入採光與景致。

【文．室內雜誌編輯部】

灰白色主調的空間內，圓弧線條串聯各個角落，空間中遍布玩樂身影與童聲笑語，相較刻板印象中五顏六色的幼兒園可能更似未來世界的場景。

將弧線嵌入量體，分隔不同機能區間。
將弧線嵌入量體，分隔不同機能區間。

何宗憲於此作大膽嘗試，不同於過往談起兒童空間總關注「異想天開」的風格：繽紛的色彩、充滿藝術感的造型、不同幾何形狀的組合與堆疊，似乎一定要先有充滿想像力的空間，孩子才能學會揮灑創意。然而「過分追求空間創意與造型，是否已是某種程度的畫地為牢？」

轉折處牆體運用長虹玻璃，使採光通透無阻礙。
轉折處牆體運用長虹玻璃，使採光通透無阻礙。

設計師的答案存在於作品之中，選擇具有延展性的「弧線」與整體性的「量體」作為貫串所有空間的設計語彙，將充滿平衡與節奏感的正負空間彼此融合、界定，創造擁抱多元與可能性的「未來」幼兒園。

不設限的探索空間

品牌重視孩童與自然環境的互動及薰陶，希望將「不設限」的學習精神融入日常，打造「像大學一樣的幼兒園」。

1樓體能活動室，遊具發揮圓形基地優勢。
1樓體能活動室，遊具發揮圓形基地優勢。

建築外立面即彰顯教育理念，利用立體造型綠植妝點，與大面積草坪延伸相連成為一座垂直花園，連續的Ｕ字型線條自戶外一路延伸入內，使前廳成為室內外的過渡區域，布局開放通透，提供空間多元運用的靈活度，接待處則以弧線分隔出機能。

利用綠植點綴立面，與草坪延伸相連。
利用綠植點綴立面，與草坪延伸相連。

同樣手法運用於 1 樓後方展廊處，設計師以具現代感的幾何量體造景，流動的弧線分割出樓梯、平台、儲物櫃、劇場入口等機能，開口處運用特色玻璃，使視覺穿透或錯開，吸引孩童自由穿梭探尋，亦可作為表演藝術作品展示的流動廊道，或休憩玩樂、閱讀等多樣化空間。

接待處，呈現以「弧線」為核心的設計。
接待處，呈現以「弧線」為核心的設計。

繪本閱讀區則散布於不同公共場域之中，模糊閱讀場域的界線，呼應「學習不設限」的理念，期待培養學童「隨時隨地皆可閱讀」的習慣；同時利用閒餘空間規劃獨立座位區，尊重孩子獨處與交流的需求，成為課餘時專屬的小天地。

圖片提供」PAL Design Group

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