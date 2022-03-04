時尚系酒店式公寓 Hollywood Hill

【文．室內雜誌編輯部】

Hollywood Hill是一座以精緻為取向的酒店式公寓。公寓的目標客層是外籍商務人士、旅客，大廳設計採用歐陸古典風格，並以現代美學俐落詮釋，除了擷引歐式古典的圓拱門及弧型元素，為了使入口印象更加摩登，門廳採用綠色花紋大理石相襯啞光香檳金不鏽鋼，兩側飾以華美壁燈，點明公寓的精緻調性。

1樓廳區的環圍立面配入大量仿古鏡面，豐富廊道裡的景深層次，也拓寬了空間感受。設計師選用各種反光物料回應光線，同時加入精緻細節點綴。牆面的木條造型延展成半圓形天花板，弧型木作鑲入LED燈帶、金色不鏽鋼裝飾，勾勒出柔美的造型紋理，讓金屬在回應光線裡，產生華麗的流光效果。廳區地坪選用六角型大理石拼花鋪滿，藉其光潔映射與對比色調，讓滿室細節更加耐人尋味。

公寓戶型的公共廊道採用簡約設計，木作立面嵌入金色不鏽鋼，設計師特意營造較為幽暗的燈光效果，使過廊氛圍寧靜，僅利用地燈突顯出樓層數字。

全作共有兩種房型單位，格局均配置開放式廚房、多功能廳、閱讀區、主臥套房。簡約古典風戶型，主要是針對時尚產業專業人士而規劃。

空間以個性的黑、白色石材與灰色漆面建構典雅主調，並且配以黃色、香檳金色為古典調性注入活潑氣息。依循古典脈絡，家具與家飾選配多以籐編質感或幾何圖紋為主，天花板埋入間接燈光，相襯空間裡的精緻細節，令整體優雅而簡潔。

圖片提供與版權」貝斯設計

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