【文．室內雜誌編輯部】

NEOBIO奈爾寶期許以高質感與美學創意空間，在重要城市打造親子休閒地標，品牌新據點位於上海浦東，這座國際城市是科技產業的聚點，城裡的話題、創新與新潮場景從未枯竭，面對日新月異的城市風景，設計師反而意圖在其中建造一座童話世界裡的後山，重溫兒時的探索與奇想。

提及設計靈感，李文強設計師以自身的背景與童年記憶作為起點，兒時物質環境單純樸實，日常最大的遊樂場就是比鄰的後山，那片自然又遼闊的祕密基地是他與友伴盡興徜徉玩耍的地方，在長大成人後心中依然續存著當時的歡笑與回憶。因此，他企圖在繁華都市裡打造一座後山，為都市兒童創造一處滿載美好回憶的園地。

全案共包含兩個樓層，1樓主要規劃為入口、置物區、滑梯區，2樓是各類遊戲區、餐廳、廚房與辦公室。如何引導都市兒童踏入一場奇幻旅程，設計師從入口開設了一座接駁現實與童話的隧道作為起點，路徑層疊排序的線條彷彿將人引入時空洞窟之中。考量室內空間樓高約3米7，因而決定將中庭挑空，爭取出一處近80坪的高挑場地，採用天花板鋪覆鏡面，讓開揚感受作為進入園區的首站，隱約扣合了置身大地的開闊感。

山是靈感，亦是語彙，空間運用山形輪廓作為軟硬體造型，像是場域介面與家具輪廊都可見到群山蹤影。而細節裡，這些山體並非純粹造型，隱身其中的是空調、管線、佈電預埋等結構，與空間硬體相互整合，彼此關係環環相扣，也因造型與功能合一，室內整體顯得通透且開放，保障了全室的氣流暢通。

在童話實境的構想裡，全作整體設色呈現溫柔清新的粉彩調性，柔和地包裹著所有的軟硬體造型，主題各異的多樣場景，給予兒童別有洞天的驚喜，而「後山」是貫穿各個大區域的母題，只是自然中的彩虹、太陽、雲朵、月亮在這裡轉化得更加圓潤多彩，與軟質用材及淸新色彩相融著，在細節上更加入金屬元素或是發光板來豐富視覺層次，把這座童話場景轉化的更加活潑且超現實。

圖片提供與版權」皮愛紀設計

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