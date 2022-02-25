Timmerfabriek Maastricht 古蹟再利用 為古城注入文化活血
【文．室內雜誌編輯部】
本期《室內》介紹的荷蘭東南部大城馬斯垂克的工業廠房Timmerfabriek再利用案例，是工業廠房再利用話題的延燒。近年來陸續介紹過許多工業建築再利用的案例，無論是南非開普敦當代美術館Zeitz MOCAA、丹麥哥本哈根筒倉公寓住宅The Silo、英國倫敦老煤廠購物中心Coal Drops Yard，還是荷蘭境內的鐵路倉庫圖書館LocHal、倉庫住宅Pakhuismeesteren和Fenix I，大多數工業建築在停用多年後，都無法馬上得到更新利用，有的甚至一度遭拆除的威脅，主因都是改造建設充滿許多技術上的挑戰。
每座工業建築都有其特質和優缺點，原結構是否堅實？室內格局是否能配合新功能？每個環節都需要細密測量、謹慎設計，才能得到重新定義。在設計概念上，建築師們最關鍵的起點不外乎兩個立場：是要採取新舊大膽對比路線？還是謹慎保存古蹟原貌？
項目簡介
業主」馬斯垂克市政府
總建築師」Maurer United Architects建築和城市景觀事務所
合作單位」BAM Bouw en Techniek、Consultancy Brekelmans、Ben Kok Acoustic Consulting
時代變遷的宿命
Timmerfabriek工廠建築群興建於1905年至1911年之間，曾是荷蘭皇家水晶和陶器工廠Koninklijke Sphinx的一部分，由工坊、倉庫、展覽室和發電站組成。誠如以往介紹過的工業古蹟再利用項目，廠房廢置不外於供需失衡、產業轉型、企業外移等因素，Timmerfabriek的命運也是如此，千禧年後，陶器工廠被芬蘭外資收買接管，生產線全部移轉到斯堪地那維亞半島，頓時，長達175年歷史的國寶級產業，及其曾是荷蘭境內首創的大規模工業廠房，就此走入歷史。
閒置的廠房部分升級為國家級古蹟，部分則晉身市級古蹟，改造計劃進程歷經近20年的輾轉跋涉，並在經濟危機後浴火重生，終於在2019年全數完工，成為流行音樂廳Muziekgieterij和建築論壇Bureau Europa的新據點。
閒置廠房浴火重生
原廠房的建築結構與風格粗糙豪邁，雖與馬斯垂克細膩典雅的城市面貌產生強烈的對比，但Timmerfabriek外強中寬的工業本性，完全符合席捲全球的古蹟翻新和文化工廠風潮。鋼骨結構開間寬敞，為未來新功能提供靈活性和大容量，配合城市對文化和休閒產業的需求，改造為文化工廠最適合不過！
圖片提供和版權」Maurer United Architects 建築和城市景觀事務所
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