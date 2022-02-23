盒體作為主體 構建生活的軌跡

中央的盒體結構，避免空間因隔牆被零碎切分。

【⽂．室內雜誌編輯部】

基地位於三層樓的傳統透天厝裡，將頂樓的原始視聽間機能，改造為一處「日所」，作為一對新婚夫妻的新居。對莊凡瑩設計師而言，作品命名為《日所》，蘊含著眾多含意，其一，「日」這個字，與本案的行走路徑有著異曲同工之妙，有點迂迴、洄游之感；其二，象徵著設計師和居住者對陽光的嚮往；其三，代表我們所經歷的每一天。

預留光與風的路徑

莊凡瑩表示，自地自建的基地，以「田字型」型態建構，周圍是寬廣田地，這樣的方正予人規律的秩序性，她進一步剖析了居住者的日常習性，發現業主習慣將物品收納得十分整齊，也喜好樸素、內斂的環境，空間僅需布局生活起居必要的物件，不需綴以過多繁雜語彙。

將大量收納簡化至僅於盒內。

而田字型的建築結構有助於引入外部充足的自然光源，以及流動的空氣。設計師於中央置入了一個無靠牆的「盒體」，這個量體感十足的結構，取代了隔間易造成的屏蔽感，不僅串聯起室內的洄游動線，更清晰界定出空間的三種機能：睡眠區、更衣區及盥洗區。

量體以深色木皮包覆，與四周淺色系環境形成對比。

莊凡瑩解釋道，盒體的應用亦貼合居住者的生活態度，企圖透過增設的結構，形塑「留白」韻味，她將更衣室隱於盒內，其餘機能則多依附於此結構牆進行布局，如電視、衛浴設備等。

光線從刻意設定的開口投射進室內，暈染出恬靜氛圍。

設計師笑說，這個盒子就好似「變形金剛」，當隱藏式拉門開啟時，可隔絕過道，臥房即變成獨立的視聽空間，也可透過三通軌道兼顧水平和左右象限，弱化對視聽者的干擾，盡量顧及生活中多種使用情境。

擷取格柵的穿透性，增添光影的流動層次。

莊凡瑩將空間整體想像為一張水彩紙，而「盒體」則是這張畫紙上最被強調的重點，因此它的材料和顏色，必須與周遭形成強烈對比，以突顯它的獨特。





圖片提供」平凡工事

閱讀全⽂請點連結，到interior官網探索