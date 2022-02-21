「將教育交託給空間及自然」 高雄親子無邊際泳池教育館

【文．室內雜誌編輯部】



「其實孩子並不複雜，給他一個圓就可以聯想到太陽、太空梭，如果我們用孩子的角度去看事情的話，設計出來的空間就不會那麼制式。」身為父親，設計師吳典育將自身對於孩童的觀察運用於本次作品中。



立面以房屋的造型結合品牌LOGO兔子圖樣，打造孩童專屬的境地。

「童游藝境」坐落於高雄蓮池潭旁，業主看準得天獨厚的潭景，期待提供孩子們難得的無邊際親子泳池，由此延伸出與周遭景觀相連的兒童教育空間。品牌採會員制，鎖定在乎教育品質的高端客群，培養孩童勇於探索、感受環境，與他人互動等獨立特質。



設計師分享，業主十分注重設計質感，希望空間以淨白色及木材質為主，減去坊間親子遊戲館的鮮豔多彩及大圖樣，呈現更加自然的樣貌；同時主動提出避免使用球池、玩具等現成遊具，使場域回歸教育本質，利用空間設計吸引孩童發揮好奇心。



入口即可一眼望見教室、攀網、後方泳池及戶外潭景。

教育融入遊樂

基地本身即呈現不規則矩形，前半部因與其他商家相鄰而內凹，後半部則沿岸邊呈現斜角，有限的坪數內除了無邊際泳池外，更需在兩層樓建築內置入烹飪、繪畫、瑜伽等不同機能的教室、兒童專屬探索空間及家長休息區。



室內布局轉向，闢出廊道串接基地空間。

設計師將布局轉向，闢造出廊道串接右後方區域，運用流暢的動線去串聯空間跟空間的關係，並運用玻璃使視覺穿透，與室外潭景相連，弱化廊道感，同時置入遊戲機能，發揮小坪數的最大效用。



1樓作為主要教學空間，在踏入空間的第一眼即可明確感受「教育」主軸，於中央置入水教室與烹飪教室，一旁置入連接垂直動線的攀網，透過三面玻璃可望見後方的無邊際泳池及遠處潭景，藉此模糊化動線與邊界，使空間更加開闊。



攀網處以30公分高的緩坡引導孩童探索。

入口接待處轉角牆體以圓弧化處理，透過鏡面反射塑造童話中常出現的城堡圓塔意象，搭配天花板的氣球燈排列加強指向性，並於其上鑿孔內嵌色塊，引導孩童好奇「裡面有什麼？」接待處旁的塗鴉牆上方設置穿透性的攀網，令人能隱約看見 2 樓有一些動靜正等待發掘。



圓塔內部設置樓梯，以深色處理過渡空間，光線透過彩色窗映入內部，一旁加設溜滑梯，吸引孩童克服對於未知空間的恐懼，藉由暗至亮的變化塑造場域切換。



空間處處與室外自然美景相連。

1 樓後端則為親子泳池，與蓮池潭相連塑造無邊際的視覺，挑高兩層的空間最大化地引入景觀，並運用維修貓道設置滑繩增加遊戲性。設計師特意於基地原有的傾斜天花上裝設鏡面，將潭景透過反射更大面積地帶入室內，使視野不受空間限制，如同萬花筒一般，與「愛麗絲夢遊仙境」的主題呼應。



鳥籠開口面朝蓮池潭，希望家長也能感受自然的放鬆氛圍。

圖片提供」吳典育建築師事務所｜天昱設計



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