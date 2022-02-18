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圓弧曲線彷彿連綿雲層 舒適自在的住宅環境

聯合新聞網 / 室內interior
大片櫃體結合了鞋櫃和展示的機能，弧形造型柔化了空間線條。
大片櫃體結合了鞋櫃和展示的機能，弧形造型柔化了空間線條。

【⽂．室內雜誌編輯部】

辛苦打拼了大半輩子，當迎接退休時刻，你對未來會有什麼想像呢？林嘉勇設計師表示，《相氏》一案，正是描繪退休後夫妻溫馨陪伴的畫面。基地緊鄰公園與大馬路交接口，周遭機能十分便利，且高樓層使得採光及通風條件甚為優良；「夫妻相伴的退休宅」是他的設計初衷。

白色和淺色木紋構築出室內環境，明亮寬敞。
白色和淺色木紋構築出室內環境，明亮寬敞。

這個空間包容著居住者們豐富的相處記憶，是一家人的夢想舞台，在這個舞台中，可張開翅膀自在飛翔，讓心靈得到釋放和修復，寬敞不設限的環境，提供了率性的生活體驗。

兩片連綿的流線型天花作為主體，形塑出雲層意象。
兩片連綿的流線型天花作為主體，形塑出雲層意象。

綿延不斷的天花造型

設計師奠基於居住者原有的生活習慣，再進行空間優化調整，他規劃了具延伸感的動線，並整合材質及造型等面向，企圖營造更為舒暢且寬闊的體驗，一致性亦是設計師追求的要點之一。

弱化基礎燈源的存在，以突顯室內的流線語彙。
弱化基礎燈源的存在，以突顯室內的流線語彙。

另外，由於業主一家有不同的影音需求，如何讓彼此有著不受干擾的視聽饗宴，卻又能共享空間，也是林嘉勇思索的重點。對此，他將客餐廳以錯位的方式布局，再利用可自由開闔的拉門，彈性維持各場域的開放及隱私。

跳色和圓潤造型的餐廳吊燈，是公共場域的焦點。
跳色和圓潤造型的餐廳吊燈，是公共場域的焦點。

設計師進一步解釋道，拉門的運用不僅保留了自然採光的穿透感，且空間不因隔間而被零碎切分，更可突顯出本案的設計主軸：相伴生活。透過俐落的手法，形塑簡潔畫面，並打開對住宅的想像尺度，在這個隨興自在的空間裡，讓相互依偎的時光成為最美好的背景，襯托出多彩的回憶。

臥房大多設有書桌機能，滿足居住者的日常所需。
臥房大多設有書桌機能，滿足居住者的日常所需。

有別於一般住家天花板容易被客廳或是隔間限制，造成區域性的視覺感受，本案在設計上以綿延不斷的天花造型作為主體，兩片流線型天花藉由建築物本身的結構樑，進行包覆、交錯、起伏等變化，好似沒有端點，彷彿在雲層裡自在的馳騁，讓整體是流動的。

主臥室。灰色調捎來輕柔放鬆的氣氛。
主臥室。灰色調捎來輕柔放鬆的氣氛。

而天花板不僅結合結構，更整合了空調的出風口，滿足生活機能之餘，也增添空間的線條造型。

圖片提供」室氏設計研究室

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