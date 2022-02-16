讓住家重新從「美」出發

聯合新聞網 / 室內interior
玄關，選用亮面冷翡翠大理石為廊道盡頭點綴亮點。
玄關，選用亮面冷翡翠大理石為廊道盡頭點綴亮點。

【文．室內雜誌編輯部】

美，是一個哲學概念，是一個「正面」的美學價值。美，雖然是一個客體所有的特質，但會受到觀者情緒反應的影響，所以要準確的理解美、判斷美有一個困難之處，因為美既是客觀、也是主觀的。

公共區域選用塗料作為基底，從地面至牆面，透過建材與色調的一致性，延伸視覺。
公共區域選用塗料作為基底，從地面至牆面，透過建材與色調的一致性，延伸視覺。

簡嘉儀設計師提及，屋主初次來訪便令她印象深刻，長期關注和和設計的屋主，在朋友的慫恿下除了直接上門諮詢，初次見面她便直言不諱地表示，她想要的設計就只有一個字「美」，而這個美是要獨特且與他人不一樣的。然而，看似明確、實則十分抽象的想法，也成為此案的一大挑戰。

客餐廳之間藉由開放格局更顯通透寬敞。
客餐廳之間藉由開放格局更顯通透寬敞。

美之窈窈冥冥

《靜謐窈窈》坐落在桃園市中心，原本即居住在附近的屋主，為了迎接家中新成員的到來，所以購入空間更為寬敞的房屋，希望讓兩個孩子能擁有更加舒適的成長環境。

整作雖看似剛硬冷淡，但其實當日光從百葉折門映入或是打開室內燈光，會發現冷沉的氛圍，隨著光線而有了變化。
整作雖看似剛硬冷淡，但其實當日光從百葉折門映入或是打開室內燈光，會發現冷沉的氛圍，隨著光線而有了變化。

屋主表示，她非常喜歡邀請親朋好友到家中作客，所以她希望公共空間是通透且寬敞的，能提供朋友聚會、孩子玩樂使用。

餐廳則以灰黑的深色系營造質感氛圍。
餐廳則以灰黑的深色系營造質感氛圍。

為此，設計師在公共區域選用塗料作為基底，從地面至牆面，透過建材與色調的一致性，延伸視覺、放大場域尺度，同時模糊客餐廳之間的分界線。

臥室，摒棄過多繁複的線條、花紋和色彩，選用乾淨、簡單的設計，營造舒適的休憩空間。
臥室，摒棄過多繁複的線條、花紋和色彩，選用乾淨、簡單的設計，營造舒適的休憩空間。

直面窗外採光的客廳搭配明亮的灰白色系，在方正的格局之中擺放能容納多人並多向使用的島型沙發，一面是電視主牆、另一面則是展示書架，運用沙發的多向性增添場域之間的溝通與互動，也讓居住者能更好的使用並感受空間。

圖片提供」和和設計

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