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以田園溫室為靈感 OM保育園

聯合新聞網 / 室內interior
每間教室都能直接通往寬闊的庭園。
每間教室都能直接通往寬闊的庭園。

【⽂．室內雜誌編輯部】

《OM保育園》位於日本茨城縣常陸大宮市，當地有著綿延無際的稻田和山林，擁有十分富饒的自然資源，可以說是培養孩子們健康體魄和豐富心靈的最佳環境。日比野拓設計師依據對稻田風景的印象，以「溫暖守護孩子們的溫室」為設計概念，賦予這座新建的園舍全新面貌。

「溫室」作為OM保育園的建築意象，外牆和屋頂採用相同材料。
「溫室」作為OM保育園的建築意象，外牆和屋頂採用相同材料。

替孩童構建靈活空間

日比野拓設計師表示，在進行保育園的整體規劃時，「從小朋友的視角切入」甚為重要，思考怎麼樣的環境能激發他們的挑戰欲、引起對各項事物的興趣，同時創造可以集中注意力的氛圍。此外，是否能讓孩子們得到體力的鍛鍊，培養強健的心智、理性和感性的思維，亦是團隊十分注重之觀點。

木造結構型態天花板與天窗的設置，形塑了入口的溫暖情調。
木造結構型態天花板與天窗的設置，形塑了入口的溫暖情調。

有鑑於本案基地周圍是寬廣平坦的農田，設計師將外部地形融至園舍設計中，焦點聚集於極具特徵的田間小路，和沿途各色農作物種植區域的交會處，把保育園的走廊設置於平面中央，模擬為田埂，孩子們的活動場所則比擬成農作物的區域，再搭配大面積的通透玻璃材料，就算位於室內，也能藉此與自然產生親密接觸，令人感受到舒適及愜意。

利用玻璃作為隔斷的主材料，替室內導入充足的光線。
利用玻璃作為隔斷的主材料，替室內導入充足的光線。

而內外場域的構成上，則將培育農作物的溫室和培育孩子們成長的空間相互鏈結，兩者形象正好契合，使設計主軸更加貼近在地風情。

圖書館的台階座椅模擬了水田樣態。
圖書館的台階座椅模擬了水田樣態。

由於幼兒設施不是遊樂園，不需過度設計，而是著重於光線、微風的導入，不過於依賴空調和照明等機械設備。

餐廳一隅。本案統一採用暖色系LED燈泡。
餐廳一隅。本案統一採用暖色系LED燈泡。

園舍外觀仿照溫室的玻璃屋頂形象，以斜面樣態（日文專門用語為「切妻屋根」）呈現，屋頂和建築外牆使用了能安心守護孩童的沉穩金屬材料，內部裝修則利用天然素材打造，讓孩童們體驗自然素材的真實觸感及香氣，刺激他們的五感發展。

開放明淨的廁所。
開放明淨的廁所。

天花板採用了實木材料，並設置天窗確保充足的採光，讓溫暖明亮的陽光照射進室內各處，營造宜人的成長環境。


圖片提供」日比野設計

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