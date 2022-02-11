簡約河景宅 以燈光及線條烘托空間

【文．室內雜誌編輯部】



圓弧線條不斷於空間中出現，如同海浪的輕盈起伏，「落隅」由近境團隊擘劃，坐落於淡水河畔，窗景可遠眺出海口，坐擁山海一色的美景。建築布局對應周遭環境，使每一處皆能享受自然景致，室內元素延續海洋印象，以淺大地色調為主，使用微水泥搭配灰色調木材，簡約俐落的幾何線條帶有設計師一貫的現代美學。



以線型燈條強調天花板邊緣，營造輕盈、漂浮感。

除此之外，唐忠漢更於此作加強燈光的存在感，特意捨棄著重造型的手法，減少材質堆砌與量體分割，使空間本身回歸純粹，透過光影變化提升質感，並以圓弧形狀模糊化邊界，在最小的格局改動條件下，轉變整體氛圍。



為生活賦予態度

設計師觀察到新一代家庭對於生活的態度，除了崇尚自然環境、休閒生活，期待空間能夠彰顯個性。為此，本作處處可見設計巧思，自玄關入內，視線隨著線性燈光引導，穿過開放式的餐廳至客廳，一路向窗外景觀延伸，藉此放大視覺效果。



廚房隱身於長虹玻璃拉門後。

客廳與餐廳融合一處，使公共區域整體通透開放，減少隔屏及阻斷，發揮雙面採光的最大優勢，同時便於雙邊互動，使聚會不限於特定區域。其中中島餐桌更成為關鍵，設置於餐廳動線上，與壁面相連的中島設計使其融入空間，弱化餐桌突兀的量體存在感。



弧形天花弱化建築原有低樑結構。

另一側集中安排臥房，房門特意與牆體使用同樣材質塑造一致性，形成連續視覺。臥房延續公區設計手法，以燈光勾勒邊緣，強化線條與層次。設計師將其中一間臥房設置為多功能房，使臥榻結合書房，為居住者提供更多不同的住宅想像。



主臥浴廁延伸臥房材質以微水泥為主，使臥房與浴廁一體化，模糊空間界線，善用建築原有的圓弧觀景窗，以鐵件、吊架等穿透性材質放大景觀，再透過邊緣與頂部圓弧間接照明調整氛圍。



主臥房，弧形線條模糊化量體邊界。

圖片提供」近境制作

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