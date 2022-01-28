簡約俐落 服裝品牌Studio Doe辦公空間

【⽂．室內雜誌編輯部】

本案為台灣網路服裝品牌「Studio Doe」的辦公室。雖說是女裝品牌，但Studio Doe的服裝並不走大眾刻板印象中「女生應有的樣貌」，而是設定為時尚、中性、簡單俐落、具有日常感的個性，希望讓女性藉由服裝，展現獨特的自我風格，以及感性剛強並存的氣質與自信態度。

作為女裝品牌「Studio Doe」的辦公空間，整體以低彩度的語彙呈現。

UUU DESIGN INC.的三位設計師表示，她們從大學時期即開始追蹤主理人，非常喜歡她的品味以及選物質感，這次有機會擔綱設計辦公空間的角色，令團隊感到興奮與開心。

管線以「懸浮」方式，透過EMT金屬管以及鍍鋅鋼線槽將線路分配至各區。

因應機能而生的空間脈絡

基地位於台北市內湖區，為單層單戶的大樓型態格局，大面玻璃落地窗面向的兩面周遭未有鄰棟大樓，因此視野和採光的優勢，對服裝公司的工作需求而言是極佳的條件；而基地環境也直接的影響了主要設計方向，考量到原有建築結構是尚未上漆的原始水泥色，而地坪則是狀況很好、粉光層及表面塗層做工細緻的水泥地板，因此屋主和業主都希望能保留既有屋況，不進行過多更動。

設計團隊選用T5燈管打造均亮環境，不同角度的照射效果亦無形延伸了空間感。

設計調性上則期望貼合品牌形象，以及服裝所予人的感受，將企業精神落實於空間中，打造出富有溫度又同時具俐落率性的環境；設計團隊盡量減少多餘的裝飾，利用最簡單的元素界定出各個功能場域，所有造型和層次皆為因應機能而產生，透過這樣的手法所呈現出的室內架構，UUU團隊稱之為「Functional Layers」。

粉光層及表面塗層做工細緻的地坪深受業主喜愛。

綜觀整體動線，區分為「客用動線」及「工作動線」，以兩條主要走道劃分出前、中、後三大區塊，來客搭乘電梯從入口進入辦公室後，不需經過工作區域即可進入主管辦公室；工作動線則是由另一個工作門進入，物流人員能快速到達出貨、理貨區搬送貨物，而攝影棚的工作人員也能由工作門進到化妝間再前往攝影棚，明確的動線不僅將人員有效分流，更可清楚布局機能場域。

光線和景致成為最自然的襯底背景。

設計師進一步解釋，理貨區之所以設定在內部而非緊鄰門口，主要是考慮若貨量較多時，攝影棚可作為支援腹地，兩者之間以活動式門片兼顧彈性，滿足空間的各式使用情境。

圖片提供」UUU DESIGN INC.

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