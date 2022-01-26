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桃園擴大社區採檢3288人 鄭文燦：還有新增確診

陽光與綠意裡的新生活 感受與環境綠地交融之特色

聯合新聞網 / 室內interior

【文．室內雜誌編輯部】

德杰羽森位於城市精華地帶，被公園與綠地包夾，設計師甘泰來在初訪基地時，即對它離塵不離市的清幽環境印象深刻，定調了藉接待中心領受環境扶疏與詩意光影的主題方向。

甘泰來設計師談到，全作的核心思考，是希望讓訪客的參觀過程能充分感受與環境綠地交融之特色，呼應在地清雅風光，突顯未來社區建築群被包夾在綠意之中的優勢，讓賞屋賓客能清晰想像未來生活樣貌。

設計師順沿周邊綠帶劃界，建構出一座流線型的玻璃建築，這座不規則的曲型量體以水池作為前景，同時也特意抬高留出1樓的穿廊，在通透的行進動線裡，由水波粼洵與悠悠水聲伴人前行，參觀者能沿途欣賞周邊風光，感受未來社區與綠意鄰接之優勢。

一側建築再局部退縮衍伸出戶外廣場，廣場除了是供人停佇休憩的賞景角落，也是小型活動舉辦場地，讓人能更具體的參與在此生活的閒雅滋味。

踏進1樓入口，留白的接待前廳以一座旋梯自地面層延伸而上，當賓客順著梯形抵達2樓的過程裡，視景也從開闊的中庭，進入刻意限縮留白的過渡空間，因迴旋動線而放緩的步伐中，眼前即是牆面浮動的光影，領人回味庭院景色。

2樓以開闊的玻璃窗景，使視野一望無際延伸至遠方，讓沿途飽滿的光與景，構成不凡的賞覽體驗。


圖片提供」齊物設計

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