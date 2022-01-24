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凝靜的場域 為家找回溫度

聯合新聞網 / 室內interior
「凝」、「靜」為此案的兩大設計主軸，呼應業主追求的平靜沉穩生活。
「凝」、「靜」為此案的兩大設計主軸，呼應業主追求的平靜沉穩生活。

【文．室內雜誌編輯部】

若說人們追求信仰，是為尋求心靈的一份平靜，那人們期望擁有一個家，則是為找尋一份歸屬與安全感。二三設計表示，業主期望「家」是能讓他們放鬆身心、沉澱心靈，並讓家人關係更為緊密的空間，所以以「凝」、「靜」作為此案的兩大設計主軸，呼應業主追求的平靜沉穩生活。

以信仰為中心

天花板使用異材質拼接、十字造型與高低交錯的手法，修飾大樑並與十字架的形體連結呼應。
天花板使用異材質拼接、十字造型與高低交錯的手法，修飾大樑並與十字架的形體連結呼應。

為增添家人之間的互動與相聚的時光，設計團隊決定放大公共區域的尺度。將原本4房的佈局更改為3房，將1間臥房規劃成多功能書房使用，透過透明拉門的自由開闔，豐富空間變化和機能。

公區藉深色系石材以及溫潤的木紋質感營造出人文氣息。
公區藉深色系石材以及溫潤的木紋質感營造出人文氣息。

進門的第一眼，目光不自覺的會飄向坐落在窗邊、書房角落的那座十字架上。業主在溝通初期即表示，信仰除了是他們生活的核心，也是凝聚家庭的重要時刻，他希望家中有一處空間能夠成為他們的聚集之地。

結合餐廳的開放式廚房，放大餐廚場域的尺度，也令公共區域更顯方正和寬敞。
結合餐廳的開放式廚房，放大餐廚場域的尺度，也令公共區域更顯方正和寬敞。

為此，設計團隊保留書房內側的一角，藉與書架錯開的內凹牆面、石製台階圍塑儀式感，將象徵信仰的十字架懸掛在此處，並藉窗邊日光的照耀、背面燈光的輔襯，賦予其神聖氛圍。

多功能書房，透過透明拉門的自由開闔，豐富空間變化和機能。
多功能書房，透過透明拉門的自由開闔，豐富空間變化和機能。

除了融入信仰的書房，餐廳是另一家人相聚的場所。將原本封閉的廚房改為結合餐廳的開放式空間，不僅放大餐廚場域的尺度，也令公共區域更顯方正和寬敞。

主臥室，選用綠色背牆點綴上香檳色的金屬線條，再搭配愛馬仕橘的錶布床頭，展現女主人高貴優雅的氣質。
主臥室，選用綠色背牆點綴上香檳色的金屬線條，再搭配愛馬仕橘的錶布床頭，展現女主人高貴優雅的氣質。

圖片提供」二三設計

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