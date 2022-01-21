家的重新定義 場域翻轉空間

【文．室內雜誌編輯部】

在住宅空間中，大部分的人會將能凝聚家人情感的客廳作為設計主軸，從視覺焦點的電視主牆、量體龐大的沙發，寬闊的客廳成為家人相聚或是親朋好友來訪時的社交場域。

靠窗的臥榻取代傳統的獨立沙發，令空間更顯寬敞、動線也更加流暢。

然而，隨著生活模式的轉變，比起功能單一的客廳，有的人會選擇將性質相似、但機能性更強大的「餐廳」視為生活的重心。

中島透過訂製的五金鐵件，結合了可移動、旋轉收納的餐桌與餐椅。

鄭明輝設計師說，業主在溝通初期即表示，他們夫妻倆非常喜歡一起做事，一起下廚、工作、看電視等，所以他們不需要制式的沙發與客廳空間，只需要能讓他們共同享受生活的場域。為此，設計師決定在有限的空間中，透過放大餐廳尺度，以中島吧台為中心，為業主重新定義生活的形式。

考量業主的生活習慣與未來規劃後，設計師將格局重新劃分成一房一室。

客餐廳，無界限

《家的重新定義》坐落在永和的市中心，雖然室內空間不大，但生活機能十分便利。而舊式公寓原本的兩房格局，除了使空間顯得擁擠，也不符合業主的使用需求，在考量業主夫妻倆的生活習慣與未來規劃後，設計師將格局重新劃分成一房一室，並以中島餐桌作為空間主體展開。

主臥室隱藏在廚房的後方。

入門的第一眼，即見位於空間中心的中島吧台，看似簡單的四方量體，實則隱藏著許多機能。

主臥室藉由架高平台作為床架，並將衣櫃、書桌圍繞四周規劃。





圖片提供」蟲點子創意設計

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