快訊

東吳大學城中校區緊急篩檢662人 採檢結果出爐

明天補班是補哪天？網說答案傻眼：原來只放到這！

家的重新定義 場域翻轉空間

聯合新聞網 / 室內interior
中島餐桌作為空間主體展開。
中島餐桌作為空間主體展開。

【文．室內雜誌編輯部】

在住宅空間中，大部分的人會將能凝聚家人情感的客廳作為設計主軸，從視覺焦點的電視主牆、量體龐大的沙發，寬闊的客廳成為家人相聚或是親朋好友來訪時的社交場域。

靠窗的臥榻取代傳統的獨立沙發，令空間更顯寬敞、動線也更加流暢。
靠窗的臥榻取代傳統的獨立沙發，令空間更顯寬敞、動線也更加流暢。

然而，隨著生活模式的轉變，比起功能單一的客廳，有的人會選擇將性質相似、但機能性更強大的「餐廳」視為生活的重心。

中島透過訂製的五金鐵件，結合了可移動、旋轉收納的餐桌與餐椅。
中島透過訂製的五金鐵件，結合了可移動、旋轉收納的餐桌與餐椅。

鄭明輝設計師說，業主在溝通初期即表示，他們夫妻倆非常喜歡一起做事，一起下廚、工作、看電視等，所以他們不需要制式的沙發與客廳空間，只需要能讓他們共同享受生活的場域。為此，設計師決定在有限的空間中，透過放大餐廳尺度，以中島吧台為中心，為業主重新定義生活的形式。

考量業主的生活習慣與未來規劃後，設計師將格局重新劃分成一房一室。
考量業主的生活習慣與未來規劃後，設計師將格局重新劃分成一房一室。

客餐廳，無界限

《家的重新定義》坐落在永和的市中心，雖然室內空間不大，但生活機能十分便利。而舊式公寓原本的兩房格局，除了使空間顯得擁擠，也不符合業主的使用需求，在考量業主夫妻倆的生活習慣與未來規劃後，設計師將格局重新劃分成一房一室，並以中島餐桌作為空間主體展開。

主臥室隱藏在廚房的後方。
主臥室隱藏在廚房的後方。

入門的第一眼，即見位於空間中心的中島吧台，看似簡單的四方量體，實則隱藏著許多機能。

主臥室藉由架高平台作為床架，並將衣櫃、書桌圍繞四周規劃。
主臥室藉由架高平台作為床架，並將衣櫃、書桌圍繞四周規劃。


圖片提供」蟲點子創意設計

閱讀全文請點連結到interior官網探索

延伸閱讀

居住於樹海之中 享受自然的住宅空間

孫藝真《三十九》釋出全新預告片！2月16播出 「收視女神」精品穿搭搶先看

露點、亂來 就是紅！「高校十八禁」第2季收視又創新高

台巴混血男星拍寫真 挑戰最大尺度

相關新聞

家的重新定義 場域翻轉空間

藉吧台餐桌延伸，重新定義生活核心；兩人共同生活，重新賦予家的意義。

靜靜為街道裡鑄留一幅別致構景 在樸真與豐美裡享用好食

Naked位在都會小巷裡的公寓1樓，新砌的水泥皮層與於上的老建築形成強烈對比，在日光照拂之中，靜靜為街道裡鑄留一幅別致構景。

居住於樹海之中 享受自然的住宅空間

用自然材質擬造森林意象，呼應著窗外廣袤綠意，在自然造境下，通透互連的公共場域是日常共享之地，也是親友聚會的舒適場地。

充滿科幻感 星系主軸的企業總部

九毛九餐飲集團為中國知名企業，壹所設計工作室輸入「星球」概念，將九毛九集團比喻成一個星系，各大子品牌就是星系裡的主要星體。集團辦公室則扮演著「領航方舟」的角色，展廳內承載著所有餐飲品牌星球的數據和訊息，期望造訪者可以猶如坐上一艘宇宙方舟般，穿梭在每個星體之中。

打造流金歲月的威士忌酒吧「久酌TIMELESS」

空間元素自「時空」出發，減少具象的主題，通過色調與材質的轉變營造空間層次，並於平面中置入一條「時空迴廊」，突顯「改變」的主軸。

用裸呈樺木呈現樸實居家

移除隔牆，將空間整合為一座生活舞台，活機能主題從中布局，在素柔淡色的場境裡，用寧靜質樸作為書寫日常的獨特筆韻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。