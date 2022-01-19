靜靜為街道裡鑄留一幅別致構景 在樸真與豐美裡享用好食

【文．室內雜誌編輯部】

Naked位在都會小巷裡的公寓1樓，新砌的水泥皮層與於上的老建築形成強烈對比，在日光照拂之中，靜靜為街道裡鑄留一幅別致構景。

設計師郭宗翰談及，業主託付此案時，即期望將舊空間改造為符合新法式料理的品牌定位，一如品牌重視自然、原質的享食初衷。到訪餐廳親嘗後，理解了主廚重視健康食材、避免過度烹調的主張，希望讓饕客輕鬆享受新法式料理之訴求，因而決定將樸真與華麗融合，定下全作的發展基調。

餐廳空間重視樸雅但豐美之特色，長型腹地沒有瑣碎隔贅，明暢的空間裡僅以地坪變化劃出各區，令引光與視景更顯通透。

兩側桌區採取線性排列，用各自背景相互對話；一側由木盒框塑，立面用厚墩墩的水泥、紅磚牆與仿古鏡面作出肌2理層次，原樸質地的輕重交織下油生趣致，回應Naked採用自然無化學食材的主張。

另一側則以花式地磚、湖水色壁板與絲絨沙發隱隱還原歐洲小酒館情境，訴說Naked內涵的精緻性，以及品牌主推新法式料理菜式。

上述手法也為空間創造了視景層次，讓光線能穿梭於室內，開闊無隔閡的態勢除了滿足大小聚會的座席需求，刻意打造的開放性座區讓業主能彈性組合位席，因應營業所需；此外，另番思考是希望突顯長型腹地的特色，表現台灣街屋背景，在今昔、新舊碰撞之下，並蓄建築往昔溫度與而今新貌。





圖片提供與版權」石坊空間設計研究

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