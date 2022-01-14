充滿科幻感 星系主軸的企業總部

【⽂．室內雜誌編輯部】

九毛九餐飲集團成立於1995年，在中國擁有逾26年餐飲經營歷史，集團的經營方針以「多品牌」及「多概念策略」為基調，除了以經典的「九毛九山西麵館」作為起點外，更透過創立不同風格的品牌，來服務有著各式喜好的客層；時至今日，九毛九餐飲集團旗下包括九毛九、太二、兩顆雞蛋、怂、那未大叔等五個品牌。

外立面材質選用泡沫鋁和石材相互穿插，勾勒出人造衛星的意象，作為踏入「九毛九星系」的起點。

壹所設計工作室剖析九毛九的企業脈絡，發現集團是由各大餐飲子品牌圍繞而成，因此，設計團隊輸入「星球」概念，將九毛九集團比喻成一個星系，各大子品牌就是星系裡的主要星體，這個設計發想，也涵蓋著將企業發展成「九毛九宇宙世界」的願景。

利用極具份量的石材塊體作為接待櫃檯，前台背景牆由88塊壓克力發光模組組成，提供造訪者不同以往的空間體感。

在九毛九星系裡，集團的辦公室則扮演著「領航方舟」的角色，展廳內承載著所有餐飲品牌星球的數據和訊息，期望造訪者來到此空間時，可以猶如坐上一艘宇宙方舟般，穿梭在每個星體之中，瀏覽整個星系。

大廳中的會議室。以艙體膠囊為靈感，並結合藝術和科技等多媒體手段。

星系主軸的強化

基地位於廣州天河區原馬場處，壹所設計工作室希望用簡單的形體，重塑對既有事物的感受，營造熟悉又陌生的奇特感，總部的大廳靈感來自太空人造衛星，彷彿從天而降的坐落在入口處，藉此指引集團方向，並守護九毛九的每一顆星體。

玻璃盒子內設有燈光，大面積的人工照明滿足工作需求。

入口外立面的材質則運用了泡沫鋁和石材相互穿插，在原有的結構基礎上，將柱體放大至誇張的尺度，泡沫鋁與柱體交融出人造衛星的意象，其形體亦同時充當2樓辦公區的擋板；大廳內部首先需要打破層高的束縛，有鑑於此，設計團隊將鏡面不鏽鋼覆蓋在天花板上，使得空間看起來更加通透，軸線的無限延展錯覺，則帶來了具有衝擊力的視覺印象。

大會議室內部。

大廳置入了一個10米長的石材塊體作為接待台，而整個前台背景牆則由88塊壓克力發光模組組成，每塊皆可單獨控制明暗且拆卸維修，讓光線本身從媒介躍升成為主角；天花板的鏡面不鏽鋼結合了牆面的壓克力發光模組，強烈的延伸性打造出漫步於宇宙的情境氛圍，好似身處於無窮無盡的環境中，扭曲了參訪者的空間感知。

櫃體上的幾何窗口使員工之間的溝通不受阻礙。

另一方面，更企圖在設計調性中融入「星球」概念，嘗試布局了訊息、科技以及藝術裝置，呈現出神秘又科幻的印象；將星球模型微縮後置入休息區牆面，作為懸浮球展示，意喻著一個微型宇宙，述說著星體的歷程，鏡面天花板凹陷處的屏幕展示著九毛九集團的演進跟文化，宛若黑洞般的造型也強化了星系的主軸設定。





圖片提供」壹所設計工作室

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