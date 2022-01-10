用裸呈樺木呈現樸實居家

【文．室內雜誌編輯部】

民以食為天，在先秦時期，當人們對飲食的認知更為全面且多元化時，逐漸出現「色、香、味、鮮」等的審美意識，爾後，「色香味俱全」就成了美食的審核標準。

整體視為一個大型的套房，移除隔間後，讓場域更為通透寬敞。

米其林、必比登作為現代美食的指標之一，有的追求創意料理、有的展現華麗擺盤，但同樣喜愛烹飪下廚的屋主說， 雖然分子料理創意十足、法式餐飲精緻細膩，她更喜歡樸實呈現的料理，用最簡單的烹調方式，配合二十四節氣盡可能保留食材的原味和原貌，藉些許的鹽、糖調味襯托，帶出食材本身的鮮甜滋味，讓烹飪下廚、品嘗料理成為一種生活享受。

廚房，偌大的白色系吧台提供屋主寬敞的料理空間。

屋主對美食的獨特觀點，轉而成為璧川設計此次的靈感，當料理回歸到食材上，那空間也應該回歸到設計的「本質」。

裸呈的樺木，樸實的味蕾

室置身在水泥質感的礦物塗料背牆與樺木夾板架高的地面中。 在溝通的過程中，設計師留意到屋主一直以來都有開設料理教室的規劃，因此，他決定讓《寒泊》成為這個心願的起點、未來藍圖的雛形。此案是屋主個人放鬆度假並與親朋好友聚會的場所，比起需要隱私、依照生活機能規劃的空間布局，開放式格局更符合屋主的需求。將整體視為一個大型的套房，移除隔間後，讓場域更為通透寬敞。

淺色色調的空間，在打開燈光照明後，又營造出另一氛圍。

以餐廚作為空間主體，臥室與廚房之間沒有實體牆面，僅藉偌大的餐桌區隔場域，餐桌特別選用集成木板拼接而成，摒棄冰冷的金屬鐵釘，選擇用傳統的蝴蝶榫扣連木片，水平垂直交織的桌板與桌腳，形成厚實穩固的形體，並將木材的溫潤、木紋的結構清晰展現；餐桌後方保留了足夠的空間給廚房，此處作為屋主宴客時的展演舞台，從電器設備、餐廚收納至料理環境等，皆細心考量使用需求與習慣而規劃。

獨立式餐櫃，復古的幾何造型搭配蝴蝶鉸鏈構成的左右雙門開闔方式，餐櫃猶如一座巨型的百寶箱。

圖片提供」璧川設計事務所

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