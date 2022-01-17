居住於樹海之中 享受自然的住宅空間

【文．室內雜誌編輯部】



住宅除了是一家人共居之所，更應成為凝聚人與人情感的核心，透過開放式的公區布局，維耕設計於此作為一戶四口之家提供了理想生活的想像基礎。基地位於新建大樓，緊鄰高雄園藝試驗所，窗外是 64 公頃的廣袤植被，滿目的綠意為此作的最大特色。



空間以溫潤的石、木材質為主，細處點綴金屬。

居住者為一對夫妻及子女，喜好沉靜優雅的氛圍，偶爾約三五好友至家中聚餐談天；設計除了滿足生活需求外，期待發揮自然美景優勢，將景致引入家中。「生活規劃設計，設計引領生活」，設計師希望建構出優雅、輕奢、寧靜且實用的居家感受，提供居住者自在的生活空間。



基地緊鄰高雄園藝試驗所，廣袤綠意為一大特色。

在空間裡打造樹海

自玄關入內，大片木飾天花板隨即吸引了視覺，明顯的進退面仿擬園區的蓊鬱林木，呈現天然植栽不規則的有機特性，而強烈的方向性引導視線向外，結合滿目綠意，達到擴大空間的效果。公共區域以開放串連的配置為主，將客廳、餐廳、書房等機能連結，透過借景手法使視覺穿透，創造氣韻流動的通透感。



天花板運用進退面明顯的木材，仿擬天然樹木有機生長特性。

設計師提到，在開放式配置下，餐廳除了三餐機能外，更能夠成為家人交流的核心，在自然的氛圍裡展開對話，增加人與人的互動關係；並特別於餐廳置入中島吧台，除了增加收納空間，緊鄰餐桌的巧思亦能作為聚會時的彈性座位，容納約 10 人的聚餐活動，將「家庭」的範圍擴大至親朋好友，一同享受相聚共處的歡樂。



以量體、色塊區分空間布局，再深化材質細節。

公區選擇溫暖的大地色調為基底，運用大片溫潤木質及淺灰色調石材打造沉穩氛圍，呼應窗外開闊的樹海，將自然元素融入生活當中；細處點綴金屬鐵件的雅緻，藉由軟硬、冷暖等相異質材虛實搭配，增添空間的視覺豐富性。



主臥房，材質比例與細部處理襯托雅致設計。

為避免線條與材質影響視覺整齊度，設計師先以量體、色塊等大架構切分區域，逐一勾勒深化細節，透過穿插、虛實、脫開、漂浮等手法平衡材質及色彩比例，再藉由櫃體、層架的樣貌整合，於垂直水平之間形塑靜謐純粹的氛圍。



圖片提供」維耕設計

閱讀全⽂請點連結，到interior官網探索