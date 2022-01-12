打造流金歲月的威士忌酒吧「久酌TIMELESS」

聯合新聞網 / 室內interior
本案為威士忌酒吧，定位於商務客群。
本案為威士忌酒吧，定位於商務客群。

【文．室內雜誌編輯部】

「或許，永恆就是身處在聒噪城市中的人們所嚮往的那一份平靜，這正是《久酌》想傳達並且實踐的意義。」以「永恆」為名，這間威士忌酒吧位於繁華的商業區之中，周遭豪宅與奢華百貨林立，酒吧瞄準頂層及商務人士，捨棄時下流行的網紅元素，強調簡潔、經典的設計，打造一座真正屬於商務人士的威士忌酒吧。

酒吧大廳，以威士忌酒液的暗金色為主調。
酒吧大廳，以威士忌酒液的暗金色為主調。

品牌概念發想自海外留學的業主返國後對於時空轉變的所思所感，時間也是影響威士忌酒風味的指標之一，因此設計自「時空」出發，減少具象的主題元素，通過色調與材質的轉變營造空間層次，並於平面中置入一條「時空迴廊」，突顯「改變」的主軸。

吧台酒櫃為視覺重點，需考量設備、酒類的儲藏機能及服務動線需求。
吧台酒櫃為視覺重點，需考量設備、酒類的儲藏機能及服務動線需求。

琥珀色的威士忌海洋

基地位於商業建築 1 樓的西北角，兩面為玻璃帷幕，較大的北面玻璃牆體為主要入口，使酒吧本身即成為吸引人的招牌。入口使用鏽鐵板圍合成盒體，輔以地面漫反射燈帶，結合低調的黃銅 LOGO 燈牌，隱隱彰顯存在感。

進入大廳，左側整面藝術裝置中的琥珀色波紋如同一片威士忌海洋，每個獨特的深淺色都來自「時間」這位釀酒師。

藝術裝置以深淺琥珀色波紋打造出一片威士忌海洋。
藝術裝置以深淺琥珀色波紋打造出一片威士忌海洋。

大廳布局強調互動性與社交需求，散座、沙發及吧台彼此之間獨立但又有關聯，材質選擇具有懷舊氣息的蝕刻鐵板與花磚，並以暗金色金屬搭配黑色木飾面，比喻威士忌酒夜的金黃色澤，盡顯時尚及優雅；藤編座椅為金屬為主的空間添入柔性元素，視覺穿透性與整體空間和諧相融，呈現出時光雕琢之美。

吧台作為大廳視覺重點，機能上需要考量出餐口、回收門等服務動線，並提供足夠的酒類展示、儲存空間，另外還需收納冰箱及影音等設備。

考量VIP客群需求，於西側設置專屬入口。
考量VIP客群需求，於西側設置專屬入口。

考量前述因素，設計師將吧台後方酒櫃與收納櫃間隔排列，酒櫃頂部圓角延伸自「時光迴廊」造型，歐茶鏡背板兼具反射及透視性，使視覺產生虛實感受；儲藏櫃則於茶鏡門板外加設金屬沖孔板，豐富材料層次，亦與藤編座椅呼應。

於空間中置入「時空迴廊」，藉由材質及色調變化豐富層次。
於空間中置入「時空迴廊」，藉由材質及色調變化豐富層次。

圖片提供」象限設計

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