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精品佳禮特殊選品

聯合新聞網 / 室內interior

【文．室內雜誌編輯部】

特殊訂製款，是傳達品牌價值的利器，將無形價值提萃至稀有收藏的位置，它巧妙的與品牌故事、歷史連結，獲得的青睞與收藏則是忠實擁護者對品牌的真實肯定。

愛馬仕自1837年來開始製作訂製馬具，為了滿足層峰客戶的各式需求，達到合宜舒心的使用享受，累積下品牌製作特殊物件的豐實經驗，圓滿落實客戶想望。每當進行訂製專案，品牌即以量身打造的方式，邀集工坊中的設計師、工匠與工程師們集思廣益、彼此合作，確保成品並俱頂級選材與最佳設計，擁有工藝、科技內涵。

隨著當代生活日益精緻，而今特殊訂製品也不再侷限於手袋、旅行箱、服飾配件，更全面的融入生活之中。

自行車

設計靈感源自簡潔外型的日本車款。外觀呈現淺色木框與簡潔線條，材質選用白蠟木和小公牛皮，寬直徑輪胎與可調整座椅的高度和內置車燈，讓不同體型的使用能享受騎乘時的舒適感。

自行車配備側邊印有HERMÈS字樣的座椅，輪胎，驅動器和車把處有五種不同的顏色可供選擇。除了可選擇安裝前後置物籃，也提供電動車款。

Love Cabin篷車

別致的迷你旅行篷車可鉤在自行車後，延伸出客艙空間，適用於戶外活動。採用自然而堅固的材質，由白蠟木和鋁組成的框架、以Idro小牛皮縫製提把，篷車表面採用Bivouac(防撕裂)帆布，具有防水與耐用特質，是愛馬仕推出的新型態再生紡織材質。

篷車在騎乘行進時可收折起來鉤在車後，抵達目的地即展開，放置在穩定器上，變成寬闊長椅或是攤平成為舒適的雙人床。

可攜式揚聲器

愛馬仕與法國音響大廠合作設計的揚聲器是由兩個元素組成：主機座和攜帶式揚聲器，可單獨使用，或與沉浸式環繞聲效串聯配對使用。此創新裝置音質一流且輕巧便攜，並以頂級小公牛皮與品牌工藝打造，包含皮革外箱、手工縫線、拋光手把和飾有「H 立方體」穿孔圖案的攜帶式揚聲器。


圖片提供與版權」愛馬仕Hermes

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