快訊

影／地震惹的禍？七堵車站「防火材層」突砸中自強號車頂 乘客嚇傻

博伊曼斯．範．伯寧恩博物館公共典藏庫

聯合新聞網 / 室內interior
典藏庫樓高39.5公尺，直徑底部40公尺，頂部60公尺。左邊是建築設計博物館，右邊是博物館公園，後方有裸磚高塔的建築是博伊曼斯.範.伯寧恩博物館。攝影:Ossip van Duivenbode
典藏庫樓高39.5公尺，直徑底部40公尺，頂部60公尺。左邊是建築設計博物館，右邊是博物館公園，後方有裸磚高塔的建築是博伊曼斯.範.伯寧恩博物館。攝影:Ossip van Duivenbode

【文．室內雜誌編輯部】

本期《室內》延燒博物館當代化主題，介紹的建築設計案是荷蘭鹿特丹博伊曼斯．範．伯寧恩博物館公共典藏庫Depot Boijmans Van Beuningen。於2021年11月5日由國王剪綵開幕，次日正式啓用，是世界上首創向公眾開放的博物館庫房。

建築立面的虛實在陰天和夜晚尤其清楚。大面積哈哈鏡立面中，其實只有少數是透明窗戶。攝影:Ossip van Duivenbode
建築立面的虛實在陰天和夜晚尤其清楚。大面積哈哈鏡立面中，其實只有少數是透明窗戶。攝影:Ossip van Duivenbode

典藏庫由來自鹿特丹的MVRDV建築事務所設計，讀者們對MVRDV一定早已耳熟能詳，《室內》267、268期的鹿特丹市集住宅Markthal Rotterdam、譽爲「中國最美圖書館」的中國天津濱海圖書館和台灣台南河樂廣場親水公共空間，都是近年來的代表作。

弧形地標建築引人注目，同時與城市肌理融會成一體，從這個角度來看，反射出鄰近原館的面貌。後方是於《室內》306期介紹的伊拉斯姆斯醫學中心。攝影:Ossip van Duivenbode
弧形地標建築引人注目，同時與城市肌理融會成一體，從這個角度來看，反射出鄰近原館的面貌。後方是於《室內》306期介紹的伊拉斯姆斯醫學中心。攝影:Ossip van Duivenbode

喜愛荷蘭當代建築的讀者們對鹿特丹博物館公園Museumpark一定也不陌生，許多文化機構坐落其中，包括由OMA大都會建築事務所酷大師執筆的Kunsthal鹿特丹美術館、Het Nieuwe Instituut建築設計博物館、Chabot藝術博物館、鹿特丹自然歷史博物館和現代建築經典Sonneveld公館等。典藏庫開幕前，就已是城市新地標，是大眾與媒體關切的話題，也是市民們熱愛的去處。 

博物館的龐大藏品

弧形反光鏡面產生哈哈鏡效果與周邊環境產生有趣的對話。圖中是OMA大都會建築事務所設計的博物館公園。攝影:Ossip van Duivenbode
弧形反光鏡面產生哈哈鏡效果與周邊環境產生有趣的對話。圖中是OMA大都會建築事務所設計的博物館公園。攝影:Ossip van Duivenbode

來到創建於1849年的博伊曼斯．範．伯寧恩博物館Museum Boijmans Van Beuningen，猶如享受豐盛的藝術盛宴。從中世紀到當代，從荷蘭到國際，從倫勃朗到梵高，從莫内到達利，藝術收藏在過去170年內，已累積高達151,000件！

底層的卡車卸貨區。攝影:Aad Hoogendoorn
底層的卡車卸貨區。攝影:Aad Hoogendoorn

其中包括 69,700件印刷品、19,400張素描、1,400張經典大師作品、500張荷蘭大師作品、380件古代雕塑品、7,000件玻璃藝品、1,200件家具、3,000套蕾絲和扇類藝品、23,800件陶瓷品、2,000件古代東方陶瓷、12,500件現代藝術、3,900件三維藝術、1,200件攝影作品和50,000件應用藝術品，其他種類包括電影、前工業設計、設計類作品、當代藝術裝置和雕塑，價值超過80億歐元。

從高層的展覽館空間眺望城市美景。攝影:Ossip van Duivenbode
從高層的展覽館空間眺望城市美景。攝影:Ossip van Duivenbode

龐大的藏品好似跨越中世紀至當代的時空之旅，其多元化和在藝術史上崇高的地位都是舉世推崇。但堆積如山的藏品，應如何高效率、高安全性地儲藏?博物館如何順利轉型成為符合21世紀需求、並面向未來的高功能公共設施？老建築如何改造？新建築與原建築的關係如何？這些都是目前許多博物館面對的課題。


圖片提供與版權」MVRDV 建築規劃事務所、Museum Boijmans Van Beuningen

閱讀全文請點連結到interior官網探索

延伸閱讀

三星堆 文物保護與修復館開館

黃金博物館活化舊宿舍挑出4秘境 上臉書票選可抽好禮

紫色番茄醬、高露潔千層麵 失敗博物館來台策展秀破百件商品

黃金博物館活化舊宿舍成新秘境 臉書開箱抽好禮搶先看

相關新聞

博伊曼斯．範．伯寧恩博物館公共典藏庫

荷蘭鹿特丹博伊曼斯．範．伯寧恩博物館公共典藏庫Depot Boijmans Van Beuningen於2021年11月5日由國王剪綵開幕，次日正式啓用，是世界上首創向公眾開放的博物館庫房。

打造專屬私人綠洲 解放沉悶生活

陽台作為個人空間和公共區域過度的場域，從設計、規劃、佈置到家具的選擇上，皆須細心考量。

窯知未來 科技觀點下的被動房

「窯知未來 被動房體驗館」是一座以科普為內涵，展場為載體，描畫理想未來的新式展館。這座展館位於新建築的2樓，除了作為科普教育，業主期望透過此處規劃，讓售樓參觀也具備知識傳播養份，並且呼應著建案特色。

都市藝術工作室：用藝術促進城市變革

以台南為發展據點的都市藝術工作室，2007年由人稱「杜姐」的杜昭賢總監創立，在杜姐的帶領下，工作室策劃了眾多令人驚艷的城市展覽。《室內interior》特別前往台南，邀請杜姐暢談策展的執行歷程，並分享長期縱橫於業界，針對藝術、展覽、生活三者之間串聯的見解。

乾淨純粹的牙醫診所 蘊含豐富設計理念

本案主要以美齒、齒雕為業務範疇，設計團隊跳脫傳統牙醫診所的設計邏輯，著重於展現「自然與人工」、「原始與美感」的對比力道，融入建築大師的設計理念並玩轉材料運用，藉此闡述牙醫診所的新美學。

家中居高望遠的專屬位席 陽台與露台

從牆壁稍微延伸出的木製閉合平台「馬爾他陽台」被視為現代露台的雛型，直到 17 世紀，受巴洛克藝術風潮的影響，露台成了歐洲建築的常設空間，甚至透過裝飾、佈置作為一種身份地位的象徵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。