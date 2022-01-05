博伊曼斯．範．伯寧恩博物館公共典藏庫

【文．室內雜誌編輯部】

本期《室內》延燒博物館當代化主題，介紹的建築設計案是荷蘭鹿特丹博伊曼斯．範．伯寧恩博物館公共典藏庫Depot Boijmans Van Beuningen。於2021年11月5日由國王剪綵開幕，次日正式啓用，是世界上首創向公眾開放的博物館庫房。

建築立面的虛實在陰天和夜晚尤其清楚。大面積哈哈鏡立面中，其實只有少數是透明窗戶。攝影:Ossip van Duivenbode

典藏庫由來自鹿特丹的MVRDV建築事務所設計，讀者們對MVRDV一定早已耳熟能詳，《室內》267、268期的鹿特丹市集住宅Markthal Rotterdam、譽爲「中國最美圖書館」的中國天津濱海圖書館和台灣台南河樂廣場親水公共空間，都是近年來的代表作。

弧形地標建築引人注目，同時與城市肌理融會成一體，從這個角度來看，反射出鄰近原館的面貌。後方是於《室內》306期介紹的伊拉斯姆斯醫學中心。攝影:Ossip van Duivenbode

喜愛荷蘭當代建築的讀者們對鹿特丹博物館公園Museumpark一定也不陌生，許多文化機構坐落其中，包括由OMA大都會建築事務所酷大師執筆的Kunsthal鹿特丹美術館、Het Nieuwe Instituut建築設計博物館、Chabot藝術博物館、鹿特丹自然歷史博物館和現代建築經典Sonneveld公館等。典藏庫開幕前，就已是城市新地標，是大眾與媒體關切的話題，也是市民們熱愛的去處。

博物館的龐大藏品

弧形反光鏡面產生哈哈鏡效果與周邊環境產生有趣的對話。圖中是OMA大都會建築事務所設計的博物館公園。攝影:Ossip van Duivenbode

來到創建於1849年的博伊曼斯．範．伯寧恩博物館Museum Boijmans Van Beuningen，猶如享受豐盛的藝術盛宴。從中世紀到當代，從荷蘭到國際，從倫勃朗到梵高，從莫内到達利，藝術收藏在過去170年內，已累積高達151,000件！

底層的卡車卸貨區。攝影:Aad Hoogendoorn

其中包括 69,700件印刷品、19,400張素描、1,400張經典大師作品、500張荷蘭大師作品、380件古代雕塑品、7,000件玻璃藝品、1,200件家具、3,000套蕾絲和扇類藝品、23,800件陶瓷品、2,000件古代東方陶瓷、12,500件現代藝術、3,900件三維藝術、1,200件攝影作品和50,000件應用藝術品，其他種類包括電影、前工業設計、設計類作品、當代藝術裝置和雕塑，價值超過80億歐元。

從高層的展覽館空間眺望城市美景。攝影:Ossip van Duivenbode

龐大的藏品好似跨越中世紀至當代的時空之旅，其多元化和在藝術史上崇高的地位都是舉世推崇。但堆積如山的藏品，應如何高效率、高安全性地儲藏?博物館如何順利轉型成為符合21世紀需求、並面向未來的高功能公共設施？老建築如何改造？新建築與原建築的關係如何？這些都是目前許多博物館面對的課題。





圖片提供與版權」MVRDV 建築規劃事務所、Museum Boijmans Van Beuningen

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