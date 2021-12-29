聽新聞
test
0:00 / 0:00

打造專屬私人綠洲 解放沉悶生活

聯合新聞網 / 室內interior

【文．室內雜誌編輯部】

1929 年，現代主義的先驅瑞士建築評論家西格弗萊迪.吉迪恩提出，陽台是「走向新生活方式的解放宣言」；二戰後，陽台甚至被認為是住宅項目中「最出色的建築元素」。對於居住者來說，陽台是屬於外部空間，但對於街上的人們而言，它卻又是建築的內部結構，陽台作為個人空間和公共區域過度的場域，從設計、規劃、佈置到家具的選擇上，皆須細心考量。


達洛維／英國達洛維摺疊門
達洛維／英國達洛維摺疊門

摺疊門將室內與戶外庭院無縫連結，搭配義大利20網格的全景式摺紗，除了可防止蚊蟲飛入，高透光度更令人忘了它的存在。


Furninova／羅奇尼 Rokinii
Furninova／羅奇尼 Rokinii

自然原木家具系列Tanzania，選用來自於北歐地區木屋所用的木頭原料，刻意保留木材表面原有的自然釘孔與時間歲月遺留下的木紋痕跡，成為其特色標誌。


西班牙KAVE HOME／夏馬城市生活
西班牙KAVE HOME／夏馬城市生活

熱愛陽光的西班牙人在戶外家具的設計上特別講究，民族系列跳脫一般戶外的粗獷，在設計上多了一點優雅的自然味道。


Dedon／易雅居
Dedon／易雅居

設計師透過傳統的編織技術和合成纖維來創造出一個結實耐久的設計作品，並希望即使在沒有墊子的情況下，依舊可以保持舒適的包覆感受。


Saba／朕璽國際 Zx Living
Saba／朕璽國際 Zx Living

New York Soleil提供了各種繽紛顏色作為選項，為空間營造活潑有趣氛圍，讓人猶如置身在東南亞海島，享受著國外度假的悠閒自在。


Gandia／易雅居
Gandia／易雅居

TEXTILE系列的產品組合方式是模擬衣服上的接縫縫合方法，縫線工法使其能完美符合人體工學，同時也能夠做出適合每個人的商品，就如時裝一樣合身且獨特。


Pierre Frey／安得利集團
Pierre Frey／安得利集團

SETE將天然亞麻織物與高度耐用的色彩顏料和防水性能相結合，讓天然織物搖身一變成為富有抗汙性和耐光性的高性能織物。


資料及圖片提供」各大廠商 

閱讀全文請點連結到interior官網探索

延伸閱讀

啟發臉書祖克伯「元宇宙」概念的預言小說《一級玩家》　續作《二級玩家》繁中版將於明年1月重磅上市！

私宅的療癒淨地 打造私人綠洲

【流浪‧市吃員】金大佛／回嘉探訪兩綠洲，咖啡文具兩相宜

500趴2021／綠洲咖啡限量特調 Merci cafe推限定版拿鐵

相關新聞

打造專屬私人綠洲 解放沉悶生活

陽台作為個人空間和公共區域過度的場域，從設計、規劃、佈置到家具的選擇上，皆須細心考量。

都市藝術工作室：用藝術促進城市變革

以台南為發展據點的都市藝術工作室，2007年由人稱「杜姐」的杜昭賢總監創立，在杜姐的帶領下，工作室策劃了眾多令人驚艷的城市展覽。《室內interior》特別前往台南，邀請杜姐暢談策展的執行歷程，並分享長期縱橫於業界，針對藝術、展覽、生活三者之間串聯的見解。

乾淨純粹的牙醫診所 蘊含豐富設計理念

本案主要以美齒、齒雕為業務範疇，設計團隊跳脫傳統牙醫診所的設計邏輯，著重於展現「自然與人工」、「原始與美感」的對比力道，融入建築大師的設計理念並玩轉材料運用，藉此闡述牙醫診所的新美學。

家中居高望遠的專屬位席 陽台與露台

從牆壁稍微延伸出的木製閉合平台「馬爾他陽台」被視為現代露台的雛型，直到 17 世紀，受巴洛克藝術風潮的影響，露台成了歐洲建築的常設空間，甚至透過裝飾、佈置作為一種身份地位的象徵。

海景第一排 融合中西肌理的接待中心

作為一座面海的城市，青島是中國重要的交通樞紐。水相設計欲透過建築構造，呈現浪濤跌宕的自然壯闊感；室內整體設計概念抽取了自然中的線性，以大量弧線構築而成，並透過材質本色及重新編排所呈現的紋理，描述基地中西合併的歷史軌跡。

生活在綠境流光裡 打造有溫度的理想生活

並俱簡約線條與精緻物料，用開放場域兼容環境的風光與綠貌，豐富機能照顧著日常使用與社交需求，「有溫度的理想生活」正是這座豪邸的最佳註解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。