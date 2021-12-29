打造專屬私人綠洲 解放沉悶生活

【文．室內雜誌編輯部】

1929 年，現代主義的先驅瑞士建築評論家西格弗萊迪.吉迪恩提出，陽台是「走向新生活方式的解放宣言」；二戰後，陽台甚至被認為是住宅項目中「最出色的建築元素」。對於居住者來說，陽台是屬於外部空間，但對於街上的人們而言，它卻又是建築的內部結構，陽台作為個人空間和公共區域過度的場域，從設計、規劃、佈置到家具的選擇上，皆須細心考量。





達洛維／英國達洛維摺疊門

摺疊門將室內與戶外庭院無縫連結，搭配義大利20網格的全景式摺紗，除了可防止蚊蟲飛入，高透光度更令人忘了它的存在。





Furninova／羅奇尼 Rokinii

自然原木家具系列Tanzania，選用來自於北歐地區木屋所用的木頭原料，刻意保留木材表面原有的自然釘孔與時間歲月遺留下的木紋痕跡，成為其特色標誌。





西班牙KAVE HOME／夏馬城市生活

熱愛陽光的西班牙人在戶外家具的設計上特別講究，民族系列跳脫一般戶外的粗獷，在設計上多了一點優雅的自然味道。





Dedon／易雅居

設計師透過傳統的編織技術和合成纖維來創造出一個結實耐久的設計作品，並希望即使在沒有墊子的情況下，依舊可以保持舒適的包覆感受。





Saba／朕璽國際 Zx Living

New York Soleil提供了各種繽紛顏色作為選項，為空間營造活潑有趣氛圍，讓人猶如置身在東南亞海島，享受著國外度假的悠閒自在。





Gandia／易雅居

TEXTILE系列的產品組合方式是模擬衣服上的接縫縫合方法，縫線工法使其能完美符合人體工學，同時也能夠做出適合每個人的商品，就如時裝一樣合身且獨特。





Pierre Frey／安得利集團

SETE將天然亞麻織物與高度耐用的色彩顏料和防水性能相結合，讓天然織物搖身一變成為富有抗汙性和耐光性的高性能織物。





資料及圖片提供」各大廠商

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