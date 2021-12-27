都市藝術工作室：用藝術促進城市變革

【⽂．室內雜誌編輯部】

以台南為發展據點的都市藝術工作室，2007年由人稱「杜姐」的杜昭賢總監創立，在杜姐的帶領下，工作室策劃了眾多令人驚艷的城市展覽，例如台南月津港燈節、漁光島藝術節、新竹過好年等。

2021臺灣國際光影藝術節－黑暗之光：黑川互動媒體藝術《光廊》。

今年更以「2021臺灣國際光影藝術節－黑暗之光」與「2021漁光島藝術節－安棲之嶼」（傳達設計類與整合設計類）榮獲三枚金點設計獎標章。

2021新竹光臨藝術節：護城河燈區－游文富《奇幻花園》。

《室內interior》特別前往台南，邀請杜姐暢談策展的執行歷程，並分享長期縱橫於業界，針對藝術、展覽、生活三者之間串聯的見解，以及對她而言，藝術所擁有的能量能替社會創造哪些新價值？

杜昭賢

現任加力畫廊（INART）、B.B.ART、都市藝術工作室及BeArtStore負責人，曾任台南市二十一世紀都市發展協會執行長、台南市政府社造委員、台灣省視覺藝術聯盟理事、世寶坊畫廊負責人、新生態藝術環境負責人。並曾經擔任多起文化活動策劃以及計畫主持人，如月津港燈節計畫主持人、台南運河環境藝術節策劃執行、海安路藝術造街等。

都市藝術工作室團體照。

台南，是座迷人的城市。多元歷史背景交織出府城的精彩故事，豐厚的文化底蘊、濃厚的人情味，和眾多貼近庶民生活的街坊小吃，更是令旅人意猶未盡、再三造訪的主因，曾聽聞：「台南最美的風景是生活」，這句話對杜姐來說，也是心有戚戚焉。

海安路藝術造街資料照：郭英聲《烙印》與打開聯合工作室《藍晒圖》。

身為土生土長的台南人，這座城市的景致，都是她成長過程中習以為常卻不可或缺的日常，而土地與風情則孕育出她對美學的涵養，也因此，她堅持扎根台南，致力於推動家鄉的藝術風氣，期間亦前往舊金山進修，回國後任職於台南市二十一世紀都市發展協會執行長，2004年接下「海安路藝術造街計畫」的任務。

2021漁光島藝術節－安棲之嶼：南藝大建築所B群《海朝你的方向吹來》。

早期的海安路曾十分繁華熱鬧，後續卻因失敗的地下街開發計畫而導致沒落，街區滿是斷垣殘壁、毫無生氣，杜姐透過豐富人脈，號召藝術、建築領域的朋友，利用當地原有面貌，重新打造各式風格的公共藝術，透過藝術造街的形式，將街道轉變成「無牆美術館」，頹廢的海安路蛻變成充滿文藝氣息的街區，是附近居民閒暇時的散步首選，更逐漸成為遊客必定會造訪的景點之一。

2021漁光島藝術節－安棲之嶼：陳建智《脫殼激動》。

海安路藝術造街的成功，讓杜姐更加深刻地思考關於藝術推廣的議題，過往人們對於藝術的認知與了解不如現今，她曾開設過兩間深耕當代藝術的畫廊，每每舉辦活動時的參與人數卻屈指可數，不過，當藝術進駐公共場域後，不僅拉近了與民眾的距離，不同年齡層的觀者更在每次的遊覽中得到交流機會，共享藝術的美好，也活絡了城區的經濟價值，這是杜姐心中的美好畫面；於是乎，她遂創辦了「都市藝術工作室」，透過戶外策展的方式，竭力擴展藝術之於社會和大眾的影響力。





圖片提供」都市藝術工作室

閱讀全⽂請點連結，到interior官網探索