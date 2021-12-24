乾淨純粹的牙醫診所 蘊含豐富設計理念

【⽂．室內雜誌編輯部】

牙齒是一種有機、自然的人體組織，每個人的牙齒排列方式各不相同，如何透過牙醫與牙技師的精密技術，雕琢出自然且美觀的外觀，可說是一門極為細膩的藝術。本案跟坊間治療型態的牙醫診所稍有差異，主要以美齒、齒雕為業務範疇，從口腔出發，使患者容貌可以因為牙齒排列的改變而變得更美，但這種精細的「人造美」，又需要十分自然。

大面積的銅片由入口轉折進室內，藉此與建物外觀相互銜接。

負責操刀空間設計的楊竣淞設計師表示，本案跳脫傳統牙醫診所的設計邏輯，在提供舒適、放鬆的環境之餘，更著重於展現「自然與人工」、「原始與美感」的對比力道，藉此闡述牙醫診所的新美學，是設計團隊的初衷。

鞋櫃和隱藏病例櫃合而為一，整合機能需求。

從建築大師的理念中得到靈感

現代人非常重視牙齒的整齊與美麗，但牙齒的模樣和型態為有機且不可控，如何透過後天的調整，讓其有著適當排列和間距，且能與口腔吻合，以保有牙齒的功能，必須用最精密的手段，做出看似最隨機且自然的新面貌，考驗著牙醫師對美齒技術的純熟度，以及對美感的判斷。

設計團隊跳脫制式的醫療診所規劃，致力於提供舒適環境。

楊竣淞認為，牙醫創造口腔的美學，而開物設計則是在編排空間的故事，該如何使設計主軸無形扣合診所專業，加乘出相輔相成的空間底蘊，是他思索的切入點。

樓梯區保留了原始的板模狀態，與內部白色場景產生對比，明示「人工與自然」的設計主軸。

設計師進一步說明道，已閒置約10年的基地為毛胚屋形式，初訪此處時，便發現室內的板模皆未被更動或破壞，依舊維持著它最原始的肌理樣態，這些板模的存在，說明了有意識的人為過程（製作板模）卻產生了最自然的成果（板模最終的成形狀態），與患者特意前來進行美容治療，但期望呈現如真牙般的效果，這兩者之間有著異曲同工之妙的呼應，恰巧符合設計師心中的畫面，他遂說服業主保留部分的基地原貌，藉此說明人工和自然彼此的鏈結。

木工與原始板模面的串聯使視覺層次更為分明。

那麼，該如何表現原始與美感的概念？他想到了卡洛．斯卡帕（Carlo Scarpa），這位世界著名的義大利建築師。卡洛．斯卡帕大多使用建築原材料雕塑出眾多細節，而這些細節在建造過程中就需被精確計算，才能清楚刻劃出層次關係，另外，也時常在他的作品中觀賞到異材質的結合。

參考建築大師卡洛．斯卡帕的理念，設計細節看似隨機卻又具規則，呼應了牙齒的有機型態，以及美齒治療中對排列的縝密。

楊竣淞擷取卡洛．斯卡帕的設計精神，企圖透過質樸材質體現出人工、細膩的一面，他嘗試利用木工表現精巧的結構，不論是櫃檯、立燈檯面、抑或是壁面上，隨處可見由斯卡帕的建築概念轉化而成的設計語彙，這些散佈在空間中的巧思可說是本案的精髓。





圖片提供」開物設計

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