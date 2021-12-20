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海景第一排 融合中西肌理的接待中心

聯合新聞網 / 室內interior
本案位在青島，基地臨海，有著得天獨厚的景致。
本案位在青島，基地臨海，有著得天獨厚的景致。

【⽂．室內雜誌編輯部】

作為一座面海的城市，青島是中國重要的交通樞紐，過往曾為德國租借地，留下不少歐式建築，深厚的歷史底蘊，再加上三面環海的優越地理位置，讓異國風情和既存的漢儒文化，交織出中西合併的獨特美感。

沙盤區。室內的挑高優勢放大了空間尺度。
沙盤區。室內的挑高優勢放大了空間尺度。

設計師表示，每塊土地都有專屬的語言和厚實的文化脈絡，如何依循當地的歷史軌跡，發展空間各自的特色，使每個接待中心擁有各自的精彩風貌，是團隊的思索重點。

玻璃帷幕捎來了絕佳的光線和外部景觀，讓室內外緊密鏈結。
玻璃帷幕捎來了絕佳的光線和外部景觀，讓室內外緊密鏈結。

海潮意象的轉譯

面向寬闊海景的基地，身處於多樣歷史交雜的海港地域位置，水相設計欲透過建築構造，呈現浪濤跌宕的自然壯闊感，兩層樓的建築外立面採用通透的玻璃帷幕，造型輕薄飄逸。

牆體特殊漆的顆粒感，就好似沙灘石頭經過海水沖刷後遺留下的孔洞；水平方向的綿長漆痕則喻意著連續不斷的海浪。
牆體特殊漆的顆粒感，就好似沙灘石頭經過海水沖刷後遺留下的孔洞；水平方向的綿長漆痕則喻意著連續不斷的海浪。

前述所提的玻璃帷幕有助於將外在景觀引入內部，室內整體設計概念抽取了自然中的線性，以大量弧線構築而成，存在於建築中的「自然」，並非僅透過造型或材料堆疊即可達成，而是該思考如何轉化自然的精神，並將其以純熟、內斂的方式注入空間調性中，身處於內可感知設計師欲表達之深層意涵。

弧形語彙抽象的表現出大自然的壯闊感。
弧形語彙抽象的表現出大自然的壯闊感。

入內後中心的挑高樓板結構放大了空間尺度，多數樑柱俐落地收入造型牆體內，整合出的曲度打造出蜿蜒路徑，漫遊於層層廊道和隱藏於後的出入口，可透見室內流暢的結構型態，行走間的窺望層次，襯著海光天色，創造出獨樹一格的散策體驗。

臨窗區上方結構凹槽藏有燈光和緊急排煙抽風口，將機能隱於造型中。
臨窗區上方結構凹槽藏有燈光和緊急排煙抽風口，將機能隱於造型中。

設計團隊並未於室內點綴過多裝飾性元素，降低視覺負擔之餘，亦企圖突顯光影和雕塑性線條的存在份量，厚實空間韻致；牆面的義大利手工灰泥漆極具手工肌理感，其表面有著類似石頭經海水沖刷後所產生的孔隙，水平方向的悠長延展則宛如海浪層疊起伏般，這些細膩之處的講究，在在反映出團隊的設計主軸：將自然引進室內。


圖片提供」水相設計

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