家中居高望遠的專屬位席 陽台與露台

【文．室內雜誌編輯部】

有人說陽台最初的記載，是古羅馬競技場中觀眾觀賞的空間，也有人說它起初是一種軍事防禦的設施，一直到工業革命，「陽台」的概念才逐漸成形。

從牆壁稍微延伸出的木製閉合平台「馬爾他陽台」被視為現代露台的雛型，直到 17 世紀，受巴洛克藝術風潮的影響，露台成了歐洲建築的常設空間，甚至透過裝飾、佈置作為一種身份地位的象徵。

Papadatos／朕璽國際 Zx Living

由Jacopa Giagnoni親手操刀的Aria系列家具採用柚木板條和不鏽鋼結構，異材質的交替營造出平穩架構和非一般的視覺響宴；藉由木質帶出天然質感，讓人猶如身處在熱帶雨林中，與大自然產生親密的連結。





B&B Italia／栢悅國際

Erica系列同時擁有戶外的耐候性與室內空間的舒適愜意，在設計巧思與實用層面取得完美平衡。壓鑄成型的鋁合金支架纏繞上編織繩，質樸手作感對比上鋁合金平滑表面，碰撞出視覺火花。





Kristalia／JYT Design 居雅堂

以聚丙烯注模一體成型的MEM扶手椅，堅固穩重的椅面如同平靜遼闊的水面，而從正面也能看到四個椅腳的巧妙設計，是在現代感的簡約線條中融入人體工學與結構力學的體現。





best／世磊實業

爐具選用德國SCHOTT CERAN的耐熱陶瓷玻璃，不僅能快速升溫，還提供五段溫控方便料理所需，而集中排油槽設計，讓食物殘渣與油漬都更好清理。





Officine Gullo／弘第 HOME DELUXE)

利用全金屬打造的燒烤爐將烹飪料理帶到室外空間，純手工鍛造的奢華古典外觀設計，透過蒸、烤、煙燻等多種烹調方法將美食昇華，融合工匠極致的技法，體驗一場烹飪及手工技藝融合的文化之旅。





Flexform／D&L 丹意信實集團

低調優雅並蘊含亞洲迷人風情的編織椅背，搭配能夠歷經時間淬鍊的實心iroko木質椅身結構，多款色系的椅背及座墊相互輝映，組合出帶有個性又優雅的獨特魅力。





Calligaris／科葳國際

義大利Archirivolto設計團隊認為，座椅是家中最重要的設計元素之一，是兼具功能性和美學的家具。 LIBERTY餐椅有帶扶手或無扶手兩種款式，採用聚丙烯材質並且能堆疊收納的設計，即使在戶外空間也能安心使用。





Loro Piana／易雅居

Dehors Rug戶外地毯採用新一代技術纖維，以堅固、緻密的編織工法為基礎，提供緊實的耐用結構同時也更易於保養；除了素色與線條的圖騰花色，四周的收邊方式也可以自由選擇，打造出屬於個人的獨特風格。





Jim Thompson／安得利集團

泰國布藝品牌從世界各地的島嶼找尋設計靈感，將圖案與色彩轉化成一系列耐用、耐光且質地柔軟的織物。ARCHIPELAGO Collection自然且帶休閒感的圖樣設計，打造出輕鬆、愜意的裝飾氛圍。

資料及圖片提供」各大廠商

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