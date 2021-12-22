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家中居高望遠的專屬位席 陽台與露台

聯合新聞網 / 室內interior

【文．室內雜誌編輯部】

有人說陽台最初的記載，是古羅馬競技場中觀眾觀賞的空間，也有人說它起初是一種軍事防禦的設施，一直到工業革命，「陽台」的概念才逐漸成形。

從牆壁稍微延伸出的木製閉合平台「馬爾他陽台」被視為現代露台的雛型，直到 17 世紀，受巴洛克藝術風潮的影響，露台成了歐洲建築的常設空間，甚至透過裝飾、佈置作為一種身份地位的象徵。

Papadatos／朕璽國際 Zx Living
Papadatos／朕璽國際 Zx Living

由Jacopa Giagnoni親手操刀的Aria系列家具採用柚木板條和不鏽鋼結構，異材質的交替營造出平穩架構和非一般的視覺響宴；藉由木質帶出天然質感，讓人猶如身處在熱帶雨林中，與大自然產生親密的連結。


B&B Italia／栢悅國際
B&B Italia／栢悅國際

Erica系列同時擁有戶外的耐候性與室內空間的舒適愜意，在設計巧思與實用層面取得完美平衡。壓鑄成型的鋁合金支架纏繞上編織繩，質樸手作感對比上鋁合金平滑表面，碰撞出視覺火花。


Kristalia／JYT Design 居雅堂
Kristalia／JYT Design 居雅堂

以聚丙烯注模一體成型的MEM扶手椅，堅固穩重的椅面如同平靜遼闊的水面，而從正面也能看到四個椅腳的巧妙設計，是在現代感的簡約線條中融入人體工學與結構力學的體現。


best／世磊實業
best／世磊實業

爐具選用德國SCHOTT CERAN的耐熱陶瓷玻璃，不僅能快速升溫，還提供五段溫控方便料理所需，而集中排油槽設計，讓食物殘渣與油漬都更好清理。


Officine Gullo／弘第 HOME DELUXE)
Officine Gullo／弘第 HOME DELUXE)

利用全金屬打造的燒烤爐將烹飪料理帶到室外空間，純手工鍛造的奢華古典外觀設計，透過蒸、烤、煙燻等多種烹調方法將美食昇華，融合工匠極致的技法，體驗一場烹飪及手工技藝融合的文化之旅。


Flexform／D&L 丹意信實集團
Flexform／D&L 丹意信實集團

低調優雅並蘊含亞洲迷人風情的編織椅背，搭配能夠歷經時間淬鍊的實心iroko木質椅身結構，多款色系的椅背及座墊相互輝映，組合出帶有個性又優雅的獨特魅力。


Calligaris／科葳國際
Calligaris／科葳國際

義大利Archirivolto設計團隊認為，座椅是家中最重要的設計元素之一，是兼具功能性和美學的家具。 LIBERTY餐椅有帶扶手或無扶手兩種款式，採用聚丙烯材質並且能堆疊收納的設計，即使在戶外空間也能安心使用。


Loro Piana／易雅居
Loro Piana／易雅居

Dehors Rug戶外地毯採用新一代技術纖維，以堅固、緻密的編織工法為基礎，提供緊實的耐用結構同時也更易於保養；除了素色與線條的圖騰花色，四周的收邊方式也可以自由選擇，打造出屬於個人的獨特風格。


Jim Thompson／安得利集團
Jim Thompson／安得利集團

泰國布藝品牌從世界各地的島嶼找尋設計靈感，將圖案與色彩轉化成一系列耐用、耐光且質地柔軟的織物。ARCHIPELAGO Collection自然且帶休閒感的圖樣設計，打造出輕鬆、愜意的裝飾氛圍。

資料及圖片提供」各大廠商

閱讀全文請點連結到interior官網探索

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海景第一排 融合中西肌理的接待中心

作為一座面海的城市，青島是中國重要的交通樞紐。水相設計欲透過建築構造，呈現浪濤跌宕的自然壯闊感；室內整體設計概念抽取了自然中的線性，以大量弧線構築而成，並透過材質本色及重新編排所呈現的紋理，描述基地中西合併的歷史軌跡。

生活在綠境流光裡 打造有溫度的理想生活

並俱簡約線條與精緻物料，用開放場域兼容環境的風光與綠貌，豐富機能照顧著日常使用與社交需求，「有溫度的理想生活」正是這座豪邸的最佳註解。

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隨著近年重視休閒健康以及身心靈平衡，陽台與露台成了日益重要的私享園地；透過規畫、佈置，陽台與露台能營造出別致氛圍，為私宅打造出併享都會景觀與綠意的療癒淨地。

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巧用弧線對應著光影流動，精挑細節元素締造現代經典，在場域游移之間同感景致層次與如畫構圖；日常，是一首並享設計、藝術與音樂的奏鳴曲。

如珠寶盒般的玻璃浴室 打造峇厘島渡假氛圍

隱身於都會裡的綠意小屋，用開放格局與質感細節獨寵居住者，在精緻工藝與綠意簇擁下，將人浸潤於一片靜好，逐漸忘卻塵囂。

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