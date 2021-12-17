生活在綠境流光裡 打造有溫度的理想生活

【文．室內雜誌編輯部】

「有溫度的美好生活」是業主對這座別墅的期望，希望空間擁有精緻品質與開放式規劃，實現理想的國際生活方式。為呼應建築「流光雲谷」之概念，設計團隊自建築特色與園林景觀啟發靈感，將優雅簡約的線條揉入全作，處處緊扣環境綠貌，巧用借景手法，將外部風光化為室內畫幅，予人開闊而同感天地氣象之舒朗感受。

考量此作所在地的1.8公里外即是國家生態公園，喧嘩炫目的內裝不僅顯得突兀，也令人難以靜心細味環境氛圍，因而設計團隊在空間整體上力求呼應自然，利用6.8米挑高兩層會客室與270°的觀景露臺，將環境的盎然綠貌化為室內主景。

除了令室內外景致相融，別墅內部也以精緻優雅的風格滿足重視藝術美學的業主，色彩計劃尤其重視自然舒適的調性；像是廳區牆身精選愛爾蘭綠石材，經過藝術編排突顯其美麗的自然紋理，在回應光影中為空間增添靈動氣息。

在家具選配上，避免造型奇麗，轉而更加重視物料質地與觸感細緻；屬性隱密的休憩領域運用藍色與灰色元素相襯環境綠景，令空間顯得高雅寧靜，與窗外景觀互構和諧。

在隱私照顧部份，設計團隊進行了平面優化，確保私享領域擁有充份寧靜、安心放鬆的感受，有效提升了整體私密性和尊貴感，給予使用者身心絶對的體貼與照顧。





圖片提供與版權」梁志天設計集團(SLD)

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