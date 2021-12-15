私宅的療癒淨地 打造私人綠洲

【文．室內雜誌編輯部】

亞洲地區因為地狹人稠，住宅以高樓大廈為主，但即使是兩三坪大的陽台，只要花點心思佈置，仍可以打造出一處私人花園。隨著近年重視休閒健康以及身心靈平衡，陽台與露台成了日益重要的私享園地；透過規畫、佈置，陽台與露台能營造出別致氛圍，為私宅打造出併享都會景觀與綠意的療癒淨地。





FibreGuard／安得利集團

Outdoor系列布料耐用且觸感柔軟，並通過歐洲環保紡織標準對人體肌膚友善，具有防潑水、防潮、防霉、抗菌、抗 UV 等特性，能有效抑止異味產生，十分適合戶外空間使用。





Cane-line／D&L 丹意信實集團

Peacock以藍灰兩種配色，展現出簡潔大方的線條感；並使用獨家Weave®織品材質以及快乾技術的柔軟座墊，全系列從裡到外都能因應各種氣候。





Zanotta／朕璽國際 Zx Living

Zeus邊桌以適合戶外環境的細瓷砂岩材料和防凍框架結構，形塑出柔和優美的曲線外形，看似剛硬，實則輕盈且易移動；桌體的獨特藍棕色澤，貼切呼應自然風景的絢麗色彩。





Louis Poulsen／JYT Design 居雅堂

Flindt壁燈採用3D列印科技結合金屬鑄模，創作出雕塑手感的圓弧造型；將光暈映射巧妙的體現，擴散出宜人的溫度與優雅。





Giorgetti／易雅居

室外ALDÌA系列設計理念熱衷於木質拋光的材料，並嚮往著帶有強烈、加勒比感的色彩，設計師企圖將室內與室外融合，讓使用者感受由內而外散發出的魅力。





RODA／弘第 HOME DELUXE

單椅Laze透過自然織法讓座椅的主體更加通風透氣，乘坐在具彈性的藤編結構上，能感受被輕托的舒適感，搭配前後搖動的設計，讓搖晃增添了適然感受。





荷蘭 Zuiver／夏馬城市生活

藤編附墊戶外用扶手椅藉由藤編材質與悠閒的座椅設計，營造出戶外休閒予人的輕鬆、愜意氛圍。





資料及圖片提供」各大廠商

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