用音響樂章交織成的住宅空間

【文．室內雜誌編輯部】

2020年初，當最後一件藝術品入駐，邱德光設計師再次造訪了《杭州潤園 舒宅》。設計師表示，他與屋主的緣分可說是一場奇遇，當他正處於設計風格轉變最為激盪的時期，遇到了熱愛音樂的屋主，一位是對空間設計的堅持、一位是對音響樂曲的執著，兩人在這場邂逅中，就如開啟樂章的序曲，領人期待戲劇般的發展。

以黑白灰以及米色為基底，藉留白圍塑出現代性的空間，再透過藝術、家具軟件的妝點，跟上潮流變換的節奏。

風格與美感，會隨著著時代變動。屋主在溝通初期即表示，他想要一個經典的家，能對抗這變動不息的時尚，然而，這正好與邱德光設計師跨時代混搭的「現代性」風格不謀而合。

起居室與客廳之間，以傳統屏風為骨架，搭配簡約金屬層板分隔場域。

此作以黑白灰以及米色為基底，藉留白圍塑出現代性的空間，再透過藝術、家具軟件的妝點，跟上潮流變換的節奏。

為滿足屋主一家人喜愛的開放式格局，空間中沒有制式的牆體與廊道。





節奏的鋪陳

為找回此作的景觀優勢，設計團隊從梳理平面布局開始。原本客餐廳之間的T型剪力牆和沉重樓梯，不僅將錢塘江景觀零散切割，也把空間劃分的十分零碎，因此，找回別墅應有的從容、讓空間重新流動，是團隊的首要任務。

因應屋主的習慣，聽音房設置在主臥的前室，音響設備與空間設計的和諧搭配，是科技與美感的展現。

從玄關開始，6公尺高的藝術造型牆、輕盈雕塑化的樓梯以及裝置藝術即成為目光焦點，同時開啟對空間的初印象。從此處開始，便沒有制式的牆體與廊道，為滿足屋主一家人喜愛的開放式格局，挑高區之間僅藉由天花板的弧形曲線作為邊界，再形成三個圓弧造型相互串連；空間中無任何劃分的痕跡，讓視線能一路延伸至陽台的天際線，讓花園的綠意、室外的景觀恣意飄蕩進室內。

聽音房對牆懸掛馬樹青的畫作《無題》。

公共空間中，大面積鋪蓋上魚肚白石材，以容納未來空間中的各種色彩，並將點綴的灰洞石與挪威木紋石材都做了啞光與侵蝕面的處理，以突顯魚肚白石材自然的原色與紋路。





資料及圖片提供」邱德光設計

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