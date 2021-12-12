如珠寶盒般的玻璃浴室 打造峇厘島渡假氛圍

【文．室內雜誌編輯部】



在綠意的環繞下沐浴，不僅洗去一身塵勞，更使心靈的煩擾隨著水氣煙霧消散，難以想像這棟宛如森林小屋般的住宅竟位於市中心。以「都會中的私密花園」為構想，近境制作團隊善用既有露台打造空中庭院，為業主在擾嚷城市中闢出一處專屬的桃花源，能夠於家中盡情展現最無保留的自己。



基地位於市區舊大樓的頂層，層高條件受限，但雙層空間及寬大的戶外露台創造了獨特動線與感受的可能性；業主單身居住於此，追求生活品質，也希望設計細節能彰顯個性與時尚。



以不鏽鋼帶整合設備，金屬材質為空間添入個性。

主臥房 空間定義再詮釋

設計師談到，由於空間無明顯隔牆，場域的劃分則透過地坪材質變換及天花板高度形塑體感轉變，雖然全作皆以灰棕色調的石材及木地坪貫穿，但細看各區的地坪、壁面及天花搭配皆不相同，如8樓便有起居室、樓梯間、更衣室與主臥室4種層次。



透過地坪材質區隔餐廳及廚房機能。

而材質不僅能作為空間的界定，更可藉此模糊化空間，若沿階梯而上，視野被庭院綠意盈滿，主臥起居室連接著戶外露台，而木地坪向窗外延伸形成連續畫面，設計師更於露台置入單椅，模糊了室內外邊界概念。



再往內便進入全案最精彩之處，設計打破常見布局規則，將更衣室作為進入主臥房前的中介空間，使玻璃盒般的浴室成為私領域核心，在不改動原有衛浴位置及結構的前提下，唐忠漢將「浴室」的定義再詮釋，將洗手台、淋浴間及廁所整合成為量體，並置於更衣室中央形成回字形動線。



更衣室形成特殊回字型動線。

他分享，初見空間時即對其印象深刻，浴缸三面受到植栽包裹，大片玻璃窗使其如同身處自然之中，令他聯想到峇厘島的渡假村，滿溢著放鬆氛圍。隱私部分則透過內部的百葉窗簾及外部茂密綠蔭維護，為此庭院植栽亦有精心調配，以灌木及蕨類為主，依照高矮層次安排位置。



以植栽及百葉簾維護隱私。

談起「宓境」，唐忠漢十分滿意，他分享「設計最重要的是滿足內心深層的嚮往」，不僅是滿足機能、設計手法或材質的堆砌，而是真正呈現出居住者心底的那幅畫面。本作透過機能的定義與再詮釋，模糊室內外分界，並創造出獨特的空間感受，在緊張忙碌的都市生活中打造一處心靈的綠洲。



浴室三面受庭院植栽圍繞，宛如森林中的玻璃盒子。

圖片提供」近境製作



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