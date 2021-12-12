快訊

中職／會行使FA嗎？林智勝賣關子：拭目以待

中研院人員SOP現漏洞致染疫？ 陳時中：她疑先脫手套

如珠寶盒般的玻璃浴室 打造峇厘島渡假氛圍

聯合新聞網 / 室內interior
以線性光源點綴空間層次。
以線性光源點綴空間層次。

【文．室內雜誌編輯部】

在綠意的環繞下沐浴，不僅洗去一身塵勞，更使心靈的煩擾隨著水氣煙霧消散，難以想像這棟宛如森林小屋般的住宅竟位於市中心。以「都會中的私密花園」為構想，近境制作團隊善用既有露台打造空中庭院，為業主在擾嚷城市中闢出一處專屬的桃花源，能夠於家中盡情展現最無保留的自己。

基地位於市區舊大樓的頂層，層高條件受限，但雙層空間及寬大的戶外露台創造了獨特動線與感受的可能性；業主單身居住於此，追求生活品質，也希望設計細節能彰顯個性與時尚。

以不鏽鋼帶整合設備，金屬材質為空間添入個性。
以不鏽鋼帶整合設備，金屬材質為空間添入個性。

主臥房 空間定義再詮釋

設計師談到，由於空間無明顯隔牆，場域的劃分則透過地坪材質變換及天花板高度形塑體感轉變，雖然全作皆以灰棕色調的石材及木地坪貫穿，但細看各區的地坪、壁面及天花搭配皆不相同，如8樓便有起居室、樓梯間、更衣室與主臥室4種層次。

透過地坪材質區隔餐廳及廚房機能。
透過地坪材質區隔餐廳及廚房機能。

而材質不僅能作為空間的界定，更可藉此模糊化空間，若沿階梯而上，視野被庭院綠意盈滿，主臥起居室連接著戶外露台，而木地坪向窗外延伸形成連續畫面，設計師更於露台置入單椅，模糊了室內外邊界概念。

再往內便進入全案最精彩之處，設計打破常見布局規則，將更衣室作為進入主臥房前的中介空間，使玻璃盒般的浴室成為私領域核心，在不改動原有衛浴位置及結構的前提下，唐忠漢將「浴室」的定義再詮釋，將洗手台、淋浴間及廁所整合成為量體，並置於更衣室中央形成回字形動線。

更衣室形成特殊回字型動線。
更衣室形成特殊回字型動線。

他分享，初見空間時即對其印象深刻，浴缸三面受到植栽包裹，大片玻璃窗使其如同身處自然之中，令他聯想到峇厘島的渡假村，滿溢著放鬆氛圍。隱私部分則透過內部的百葉窗簾及外部茂密綠蔭維護，為此庭院植栽亦有精心調配，以灌木及蕨類為主，依照高矮層次安排位置。

以植栽及百葉簾維護隱私。
以植栽及百葉簾維護隱私。

談起「宓境」，唐忠漢十分滿意，他分享「設計最重要的是滿足內心深層的嚮往」，不僅是滿足機能、設計手法或材質的堆砌，而是真正呈現出居住者心底的那幅畫面。本作透過機能的定義與再詮釋，模糊室內外分界，並創造出獨特的空間感受，在緊張忙碌的都市生活中打造一處心靈的綠洲。

浴室三面受庭院植栽圍繞，宛如森林中的玻璃盒子。
浴室三面受庭院植栽圍繞，宛如森林中的玻璃盒子。

圖片提供」近境製作

閱讀全⽂請點連結，到interior官網探索

延伸閱讀

一間豪宅不到50萬！ 高級裝潢網笑翻「置產不是夢」

男大喊「救我媽媽」鄰報案 警消破門見婦人趴臥血泊中

住男友家發現有「家庭特殊習慣」 她尷尬：把我當自己人？

台中虐貓男獲釋後失聯 驚傳陳屍在租屋處浴室

相關新聞

如珠寶盒般的玻璃浴室 打造峇厘島渡假氛圍

隱身於都會裡的綠意小屋，用開放格局與質感細節獨寵居住者，在精緻工藝與綠意簇擁下，將人浸潤於一片靜好，逐漸忘卻塵囂。

佇立水池的閱讀之森 松原市民圖書館

松原市民圖書館坐落在中央公園的「溜池」角落，在1980年開館，是多座市民圖書館中最主要的中央館，因有著設備老舊、自修與閱讀空間不足、需改善無障礙空間與推動數位化等問題，而擇於原館西側，今池親水公園中展開新圖書館的建築計畫。

電影院結合書店 創造獨一無二的觀影體驗

擷取基地所在的大型購物中心名字中的「琴」字，一部好的電影就如同經典樂曲一般，繞樑三日，讓人步出電影院後仍久久不能忘懷。

洄流的自由平面 釋放居住者思緒

「生命與生活本質皆為流動，而人處在空間中，也是流動且多樣視角的存在」。設計師因循居住者的使用需求和習性，形塑出流動的自由平面，並著重於垂直水平動線的串聯，人於其中穿梭停留，光線得以恣意漫遊，清晰勾勒出住宅的深淺層次。

利用拉門的直橫軸線 翻轉住宅隔間

利用移動式拉門翻轉隔間，將空間分為兩個軸線規劃，垂直軸線劃分公私領域、橫向軸線則區分使用行為，讓空間形成一個田字型格局，滿足業主心中所嚮往的退休住宅樣貌。

居家SPA浴 將東方的澡堂文化帶入家中

日本的澡堂文化起源於佛教為人們免費提供的齋戒沐浴、直至江戶時期蓬勃發展的公共澡堂「錢湯」，到現在，即便住宅和衛浴的空間有限，日本人仍能規劃出浴缸位置，正是因為他們認為泡澡不僅是清潔身體，也能消除因工作、壓力、生活而產生的疲勞，找回最放鬆的身心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。