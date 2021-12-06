佇立水池的閱讀之森 松原市民圖書館

【文．室內雜誌編輯部】

松原市民圖書館坐落在市內最重要的綠地—中央公園的「溜池」角落，在1980年開館，是多座市民圖書館中最主要的中央館，因有著設備老舊、自修與閱讀空間不足、需改善無障礙空間與推動數位化等問題，而擇於原館西側，今池親水公園中展開新圖書館的建築計畫。公開招標時便已要求需為設計、施工共同提案的建築與營造團隊執行，因此建築團隊MARU。architecture與搭配的營建業者經過討論後一同提出了規劃方案。





作為松原市民知識暨教育寶庫的圖書館，必須有著能夠跨越時代，永續留存的意義，因此在MARU。architecture的規劃下，考量到市民對於公園與周邊環境的利用，故而跳脫出單棟建築物的思考，而是以整體地區景觀建築的概念，呼應鄰近歷史遺跡。





規劃方案裡刻意不填埋原有的蓄水池，將其保留下來，以彷彿浮在「溜池」中的古墳意涵，融入當地街區及市民日常生活，而打造出一座矗立於池中的圖書館，接受《Interior室內》專訪中，MARU。architecture表示，如何讓有著厚達60公分混凝土外牆的建築物跳脫出人造感，並隨著時間流轉日漸融合於自然環境中是最大的挑戰。





松原市民圖書館基地就位在親水公園內原有蓄水池的一部分，MARU。architecture的提案突破了傳統框架，相較於其他以填埋池水來建造圖書館的競爭方案，讓MARU。architecture脫穎而出的關鍵點，便是選擇運用防水施工技術，保留水池，成就一棟水中建築，讓水池仍可供應給地方的農業用水。





而在室內，對於有著滿滿紙張，最不適合親水的圖書館而言，設計上刻意將外牆厚度增至平常的三倍，砌造厚達60公分的防水壁，完善的排水設施系統，以及館內地面高於水平面，使圖書館建築能確實防水，保護內部收藏的紙本書籍。





同時，厚實外牆衍生出的隔熱效果除了可以降低空調耗能，也隨著完整的地盤改良與地基施作，一併提高了建築耐震度，讓使用者充分享受不受街道喧囂干擾的靜謐閱覽空間。





圖片提供與版權」MARU。architecture高野洋平＋森田祥子建築師事務所

攝影師」Takuya Seki、Kai Nakamura

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