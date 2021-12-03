電影院結合書店 創造獨一無二的觀影體驗

聯合新聞網 / 室內interior
本案以「琴弦」為題，為影城打造獨特文化氣息。
本案以「琴弦」為題，為影城打造獨特文化氣息。

【文．室內雜誌編輯部】

金黃的線條自天花板傾瀉而下，人們興奮地談論著等會要入場欣賞的電影，大廳裡眾聲嘈雜，有一區卻顯得脫俗獨立。

這是正企壹劃位於蘇州的影城新作，擷取基地所在的大型購物中心名字中的「琴」字，設計師聯想到，一部好的電影就如同經典樂曲一般，繞樑三日，讓人步出電影院後仍久久不能忘懷。本次正企壹劃以「琴弦」為主題，捨棄一般影城入口大廳令人眼花撩亂的 LED 螢幕與海報板，結合蘇州豐富的文化底蘊，深刻空間印象。

空間結合影城販售區與小型書店。
空間結合影城販售區與小型書店。

空間以內斂細緻的暖金色為主，設計師分享，設計時腦海浮現「夕陽餘暉下在愛琴海岸邊看著落日美景、耳裡傳來當地樂手隨興彈唱的琴聲」這樣一幅浪漫的畫面，弦上泛著夕陽的金色，不僅充滿美感，更給予人經典印象。

設計師將影院的大堂四周設計成一列列豎向的金色格柵，從天花一直延伸到地面，地坪則使用低調的深灰與古木紋的大理石材，以暗灰色襯托金色，避免擾亂視覺感受，保持整體空間色調一致性。

將販賣區與書店置於空間兩端，避免相互打擾。
將販賣區與書店置於空間兩端，避免相互打擾。

地坪由兩種石材以橫平豎直的手法拼接而成，材質間相互平行的關係呼應琴弦主題及造型。設計師說明，儘管空間色調單純，卻可以透過不同材質視覺的差異塑造變化，避免單調感受；加上不同造型設計突破視覺單一性，如書架、隔斷等。

巨幕影廳內燈具、護欄及地毯圖樣皆延續「琴弦」概念。
巨幕影廳內燈具、護欄及地毯圖樣皆延續「琴弦」概念。

此外，錯落的定製燈具亦添增變化，延續「琴弦」概念，以極長的金屬管相連，使其狀如琴弦繃緊在琴身上，自天花高高低低懸掛而下，反射出的明暗光影，為空間紋上不同面貌。

訂製燈具仿擬琴弦造型，自天花板垂掛而下。
訂製燈具仿擬琴弦造型，自天花板垂掛而下。

圖片提供」正企壹劃

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