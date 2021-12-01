洄流的自由平面 釋放居住者思緒

「生命與生活本質皆為流動，而人處在空間中，也是流動且多樣視角的存在。」曾致豪設計師如此表示。本案業主為一名從事出版業的單身男性，因著職業關係，住家中需有大量層架或櫃體，以利書籍收藏與隨時拾取翻閱。

兩座櫃體解不同形式的分割線和開口設計，豐厚了層次變化。

此外，考量業主工作模式主要為居家辦公，且時常有會議、面談等安排，設計師更改原有三房兩廳之格局，僅保留廚房與客廁的位置，其餘皆因應居住者的需求和生活習性進行調整，並著重於垂直水平動線的串聯，藉此形塑出流動的自由平面，也讓思緒得以在專屬空間中靈活躍動，譜出精彩文字。

家具軟件採黑、白、灰等色調為原則進行布置，讓空間整體調性一致。

空間布局實踐「洄流」概念

綜觀整體規劃，玄關區以深色調作為打底，讓這個鏈結室內外的中介場域具有轉換心境的功能，褪去來自外界的紛擾情緒，沉穩神秘的黑色營造出冥想、放鬆的氣息，再踏入明亮的棲身之所。

電視與收納雙向使用的櫃體被視為場域分界；由於業主有擴大機與黑膠唱片的收藏需求，電視櫃下方亦擺設了相關設備。

曾致豪進一步說明，由於業主有風水上的考量，他刻意以兩座櫃體解決入門後的穿堂煞問題，並利用櫃體的開口和鏤空設計，滿足自然光線於室內的流動性，而設於牆面上的訂製造型壁燈，透出一抹溫潤暈光，安靜地迎接居住者回巢。

餐桌亦兼工作桌使用，後方的層架則提供業主擺設眾多藏書。

客餐廳之間則以電視牆與收納雙向使用的櫃體作為場域的無形分界，保有一定程度的穿透之餘，使用上又不互相干擾，在設計性與功能性中取得既曖昧卻明確的平衡。

主臥室。整體運用語彙與公區相近。

設計師於空間中置入多個高度相同但型態相異的量體，虛實之間讓光線和空氣順暢循環，進而讓視野不受局限地向外延伸，公私領域間利用暗門模糊界線，當門片敞開時，空間的「洄流」主軸更加突顯，人於其中穿梭停留，光線得以恣意漫遊，也清晰勾勒出住宅的深淺層次。





圖片提供」向度設計

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