利用拉門的直橫軸線 翻轉住宅隔間

當收起所有門片，將空間完全敞開，家中的每個角落都能一覽無遺，自在的動線讓生活更加開闊。

【文．室內雜誌編輯部】

台北是一座擁擠的城市，緊湊的節奏、微小的住宅空間，是大多人的生活景況，年輕時，不分晝夜的工作，忙忙碌碌了大半輩子，才逐漸找到平穩的步調，「退休」雖然是每份工作的終點，但並不是生活的終點，而是另一段人生的展開。

此案的業主是一對夫妻，他們選擇在台北文山購入新屋，希望作為退休後的住宅， 此案的地點雖然稍微遠離市中心，但一旁公園的綠意與周遭完善的生活機能，正符合業主心中所嚮往的退休樣貌。

公共區域以開放式廚房為核心，大型中島除了滿足平時喜愛下廚做飯的業主，也提供多人聚會的需求。

直橫軸線翻轉隔間

此案雖然格局方正但坪數有限，業主希望不要因為隔間讓空間顯得更為狹小，而夫妻倆人生活簡單，只有偶爾邀請親朋好友來家中聚會，所以僅需一間臥室、更衣空間以及書房。

當拉開水平軸線，讓客廳與主臥室相連，頓時成為一個寬廣的小套房，放大休憩空間的尺度。

為此，設計師將空間分為兩個軸線規劃，垂直軸線劃分公私領域、橫向軸線則區分使用行為，讓空間形成一個田字型格局；移除制式的隔間牆面，改由可以自由變換的軌道拉門，透過不同向度的展開，讓空間產生不同的使用行為。

更衣室。

當客人來訪，只需要拉開垂直門片，即分隔出客餐廳的公領域以及主臥室和書房的私領域空間，讓業主保有隱私的同時，客人也能更自在活動。

客廁位於進門處，符合了現代人的衛生習慣與使用需求。

當拉開水平軸線，讓客廳與主臥室相連，頓時成為一個寬廣的小套房，放大休憩空間的尺度；而當收起所有門片，將空間完全敞開，家中的每個角落都能一覽無遺，自在的動線讓生活更加開闊。

圖片提供」蟲點子創意設計

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