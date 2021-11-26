居家SPA浴 將東方的澡堂文化帶入家中

【文．室內雜誌編輯部】

日本的澡堂文化起源於佛教為人們免費提供的齋戒沐浴、直至江戶時期蓬勃發展的公共澡堂「錢湯」，到現在，即便住宅和衛浴的空間有限，日本人仍能規劃出浴缸位置，正是因為他們認為泡澡不僅是清潔身體，也能消除因工作、壓力、生活而產生的疲勞，找回最放鬆的身心。

Glass Design／楠弘

KOOL STYLE浴缸採用創新玻璃纖維複合材質 Bi-mat製成，質輕且耐用，並跳脫傳統線條和色彩形式，將不對稱剪裁的迷人輪廓，點綴上微帶金屬光澤的色彩，飽滿的設計張力，完美駕馭各式空間風貌。





KALDEWEI／春積

MEISTERSTÜCK EMERSO浴缸一體式設計呈現的優雅姿態，賦予其與眾不同的獨特個性。搭配KALDEWEI鋼瓷釉製成的排水蓋和溢水旋鈕，不僅在使用上更易於清潔保養，一體成型的無接縫設計，讓整體視覺更為流暢。





inbani／弘麗衛浴

Origin系列是為小空間也能擁有泡澡體驗而設計，獨立的圓形浴缸搭配UHS色彩系列，將原本質樸的霧面人造石穿上色彩新衣，隨選60種色調，提供繽紛多彩的視覺享受。





Duravit／Duravit Asia Limited

White Tulip設計靈感源自於盛開鬱金香的有機線條，其中獨立式圓形浴缸，更展現如同雕塑品的精緻感；如花朵盛開般的外型，提供符合人體工學且易於倚靠放鬆的休息空間。





American Standard／台灣驪住

Acacia Evolution系列浴缸選用優質材料製成，更為寬廣的缸邊設計與光滑無孔的表面提供卓越的保溫性能，並將裙板與缸體運用先進無縫技術拼接，提升整體設計感。





Victoria + Albert Bath／楠弘

Amiata 150提供更符合東方人身形與現代空間設計的尺寸，產品採用特殊專利火山石灰岩材質製成，提升產品的保溫機能，而百變的浴缸顏色滿足使用者對空間的無窮想像。





KOHLER／麗舍

Flexispace Minisoak bathtub的設計靈感源自日本的溫泉文化，缸體小卻深，坐姿浸泡時水位能達肩部，非常適合擺放在空間不大的浴室中。





資料及圖片提供」各大廠商

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