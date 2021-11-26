快訊

272億元！金可-KY將被收購私有化下櫃 每股收購價280元

最惡毒變種來襲 南非新變異株「這一點」最令專家畏懼

居家SPA浴 將東方的澡堂文化帶入家中

聯合新聞網 / 室內interior

【文．室內雜誌編輯部】

日本的澡堂文化起源於佛教為人們免費提供的齋戒沐浴、直至江戶時期蓬勃發展的公共澡堂「錢湯」，到現在，即便住宅和衛浴的空間有限，日本人仍能規劃出浴缸位置，正是因為他們認為泡澡不僅是清潔身體，也能消除因工作、壓力、生活而產生的疲勞，找回最放鬆的身心。

Glass Design／楠弘
Glass Design／楠弘

KOOL STYLE浴缸採用創新玻璃纖維複合材質 Bi-mat製成，質輕且耐用，並跳脫傳統線條和色彩形式，將不對稱剪裁的迷人輪廓，點綴上微帶金屬光澤的色彩，飽滿的設計張力，完美駕馭各式空間風貌。


KALDEWEI／春積
KALDEWEI／春積

MEISTERSTÜCK EMERSO浴缸一體式設計呈現的優雅姿態，賦予其與眾不同的獨特個性。搭配KALDEWEI鋼瓷釉製成的排水蓋和溢水旋鈕，不僅在使用上更易於清潔保養，一體成型的無接縫設計，讓整體視覺更為流暢。


inbani／弘麗衛浴
inbani／弘麗衛浴

Origin系列是為小空間也能擁有泡澡體驗而設計，獨立的圓形浴缸搭配UHS色彩系列，將原本質樸的霧面人造石穿上色彩新衣，隨選60種色調，提供繽紛多彩的視覺享受。


Duravit／Duravit Asia Limited
Duravit／Duravit Asia Limited

White Tulip設計靈感源自於盛開鬱金香的有機線條，其中獨立式圓形浴缸，更展現如同雕塑品的精緻感；如花朵盛開般的外型，提供符合人體工學且易於倚靠放鬆的休息空間。


American Standard／台灣驪住
American Standard／台灣驪住

Acacia Evolution系列浴缸選用優質材料製成，更為寬廣的缸邊設計與光滑無孔的表面提供卓越的保溫性能，並將裙板與缸體運用先進無縫技術拼接，提升整體設計感。


Victoria + Albert Bath／楠弘
Victoria + Albert Bath／楠弘

Amiata 150提供更符合東方人身形與現代空間設計的尺寸，產品採用特殊專利火山石灰岩材質製成，提升產品的保溫機能，而百變的浴缸顏色滿足使用者對空間的無窮想像。


KOHLER／麗舍
KOHLER／麗舍

Flexispace Minisoak bathtub的設計靈感源自日本的溫泉文化，缸體小卻深，坐姿浸泡時水位能達肩部，非常適合擺放在空間不大的浴室中。


資料及圖片提供」各大廠商

閱讀全文請點連結到interior官網探索

延伸閱讀

全台唯一原生熱帶雨林！舒泡溫泉、享森林浴　滿滿芬多精療癒五感

舒壓極享居家SPA 在家就能放鬆享受

台中最Chill放鬆行程！隱身山林泡裸湯、戶外SPA ，晚上到露天酒吧暢聊

高雄情侶全裸陳屍摩鐵浴缸今相驗 警追一名曾到訪男子

相關新聞

居家SPA浴 將東方的澡堂文化帶入家中

日本的澡堂文化起源於佛教為人們免費提供的齋戒沐浴、直至江戶時期蓬勃發展的公共澡堂「錢湯」，到現在，即便住宅和衛浴的空間有限，日本人仍能規劃出浴缸位置，正是因為他們認為泡澡不僅是清潔身體，也能消除因工作、壓力、生活而產生的疲勞，找回最放鬆的身心。

2021台灣建築獎

2021台灣建築獎日前揭曉得獎名單，由嘉義市立美術館、屏東縣立圖書館總館榮獲首獎；樸山村、濟南教會新宣教中心暨主日學教室古蹟修護、淡江教會文教中心榮獲佳作；利澤飛灰暫置場榮獲特別奬；並首度頒發評審團獎給台豐高爾夫球場–西薩會所 + 嘉卿會所。

用鮮花與美食療癒人心 花廚

一座隱身於都會的世外桃源，花朵的形態、線條是空間與品牌的連結線索，讓人在花葉與美食的療癒裡紓緩壓力、為心靈充電，一如品牌的溫柔本質。

從西方開始的浴場文化至今日的居家SPA浴

古羅馬之所以被視為「泡澡」的發源之地，是因為浴場文化不僅正式也更為普及，古羅馬人喜愛泡澡的程度，讓古羅馬的歷史被大眾戲稱為一部「洗浴史」。他們不僅擁有當時世界上最先進的排水系統，根據文獻記載，全國大大小小的浴場加起來就超過一千座，從平民到貴族都將浴場作為享受生活的娛樂場所。

裊緲蜂巢 沉浸在「蜂」與「香」的情境裡

蜂巢作為核心概念，蔓延成凌空覆蓋的裝置藝術。蜂巢比喻著歸處，亦像輕煙定格，在雙重意涵建構的超現實場景裡，上演著精彩的品飲秀。

舒壓極享居家SPA 在家就能放鬆享受

泡澡、按摩自古以來即是備受喜愛的放鬆舒壓方式，西方古羅馬帝國有被視為全民運動的浴場文化、東方日本則有澡堂文化，讓「泡澡」除了沐浴淨身，更是一段放鬆且療癒的獨享時光。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。