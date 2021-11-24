2021台灣建築獎
【文．室內雜誌編輯部】
2021台灣建築獎日前揭曉得獎名單，由嘉義市立美術館、屏東縣立圖書館總館榮獲首獎；樸山村、濟南教會新宣教中心暨主日學教室古蹟修護、淡江教會文教中心榮獲佳作；利澤飛灰暫置場榮獲特別奬；並首度頒發評審團獎給台豐高爾夫球場–西薩會所 + 嘉卿會所。
評審團獎
在建築語言紛亂、缺乏節制的時代，由普立茲克建築獎(Pritzker Architecture Prize)得主葡萄牙建築師Alvaro Size設計的此案，在本國建築團隊的協助下，以其一貫的極簡風格，展現建築抽象的人文質感。
首獎
榮獲首獎的嘉義市立美術館、屏東縣立圖書館總館，兩者皆為新舊建築結合丶軟體內容創新與硬體空間再生的成功案例。評審團表示，兩案在面對外部環境的議題上，大膽翻轉原有的動線結構，創造出更好的空間界面關係，實屬難得。
佳作
此作為建築師實踐「生態建築」的具體成果，足堪「永續建築」的典範。
以「無我」的精神、尊重古蹟為前提，將新建築成功內化為一種細膩而低調的美學。
以立體化的關係、理性與感性兼顧的內外雙層空間系統，梳理了教會文教中心多元複雜的空間需求。
台灣建築環境關懷特別獎
此獎項是對建築師團隊對「環境保育」議題的關懷，並投身其中的精神，予以致敬！
資料及圖片提供」中華民國全國建築師公會
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