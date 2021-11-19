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用鮮花與美食療癒人心 花廚

聯合新聞網 / 室內interior
外觀，利用花瓣的形態建立了外立面與品牌精神的關係。
外觀，利用花瓣的形態建立了外立面與品牌精神的關係。

【文．室內雜誌編輯部】

Tomacado花廚位在上海繁華的浦東陸家嘴IFC國金中心。品牌創始人孔婕（Karen）曾負笈英國，學成歸國後投入金融產業，有感於當今都會女性在緊湊的生活節奏下，難有閒暇時光坐下來好好用餐，因此萌生開設一家餐廳的念頭；在她的構想裡，這座餐廳是隱身在都會水泥叢林的世外桃源，用鮮花與美食療癒人心，賓客在幸福愉悅的感官享受中，得以靜下心緒品嘗佳餚，為內在心靈充電。於是，一家以鮮花為主題的創新理念餐廳「Tomacado花廚」應運而生，它以花店與餐廳的複合經營方式，來表達都會女子嚮往美好生活的不變主張，是珍愛自己，為自身創造愉悅時光，累積人生錦時的一座去處。

設計師提及，餐廳的目標客群鎖定於80、90後的都會女性，如何在喧囂環境裡打造一處隱於城市的世外桃源，透過女性視角尋思喜好與感受，是全作的著墨點。考量建築自有條件佳，且空間開揚、擁有玻璃採光井，因此在結構加固下為室內作了局部挑空，並將旋梯配置在採光井下方。

通過物體造型巧妙的引導動線。
通過物體造型巧妙的引導動線。

此外，餐廳腹地呈現類扇形輪廓，扣除佔據約1/3的廚區與吧台後，餘有的L型餐區不適宜再劃分隔間，所以植入橢圓形的中島式餐區取代傳統包廂，半圍合的餐區外觀能減少服務視線死角，也正因它處於店內的中心點，順勢劃出了環繞式動線，令現場工作人員的服務節奏更加流暢。在照明計劃上，強調柔美和煦的氛圍，運用挑高區灑落的天光、餐桌吊燈的重點照明以及硬體間接燈源，為滿室注入層次豐富的淡暈光色，敘述品牌的溫柔本質。

位於腹地一隅，半開放的包廂空間，可用於小型活動之用。
位於腹地一隅，半開放的包廂空間，可用於小型活動之用。

設計師期望透過簡潔建築、清晰構造以及純粹材質來建構整體美學。在此作，花的自然形態與美麗被視為空間與品牌連結的線索，設計師解構花形線條並運用於全作，令餐廳裡外硬體都圍繞著「花是美 廚是愛」之概念，不斷向賓客傳達品牌精神與獨特魅力。

運用旋梯連接天地，構築一座律動且柔美的空間。
運用旋梯連接天地，構築一座律動且柔美的空間。


圖片提供與版權」梁築設計事務所

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