從西方開始的浴場文化至今日的居家SPA浴

【文．室內雜誌編輯部】

古羅馬之所以被視為「泡澡」的發源之地，是因為浴場文化不僅正式也更為普及，古羅馬人喜愛泡澡的程度，讓古羅馬的歷史被大眾戲稱為一部「洗浴史」。他們不僅擁有當時世界上最先進的排水系統，根據文獻記載，全國大大小小的浴場加起來就超過一千座，從平民到貴族都將浴場作為享受生活的娛樂場所。

falper／楠弘

純粹造型與有機複合材質Cristalplant®，賦予Homey系列簡約永恆的神韻基調，觸感溫和且不易色變，是更為環保且天然的友善材質。





TOTO／TOTO

晶雅石浴缸的悠揚曲線設計，可讓頭部的重量釋放到頭枕上，並保持人體脊椎最自然的S形曲線，這樣的姿態能讓頸部和背部達到最深刻的釋放。





Axent／弘麗衛浴

NOVIA系列締造跨時代的SPA體驗，除了摒棄傳統的水龍頭，所有功能僅需透過浴缸面板或手機即可操控，從按摩、情境燈光、注水到排水等，智能的設計不僅為使用者帶來現代化的泡澡體驗，也營造了更加自然放鬆的氛圍。





GROHE／台灣驪住 GROHE

Essence系列整體設計輕盈、線條簡潔，能與其他系列配件和諧搭配。選用鈦鋼製成缸體，除了使用壽命長還提供出色的保溫性。





Roca／Roca sanitaryware

ALENA浴缸摒除冰冷的稜角轉折，將設計圓弧柔和化，全新的Surfex®材料不僅更加防滑，其表面散發的啞光質地，提供柔軟且溫潤的觸感。





INAX／台灣伊奈

S600系列集代表建築的方形與代表人性化的圓弧形於一體，並呈現日本風呂文化特有的深度，讓泡澡能達到徹底放鬆的境界。





Apaiser／弘麗衛浴

Origami系列是與室內軟裝設計師Kelly Hoppen合作，將日式摺紙工藝呈現在浴缸表面，為優雅增添了幾分童趣。





資料及圖片提供」各大廠商

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