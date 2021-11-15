裊緲蜂巢 沉浸在「蜂」與「香」的情境裡
【文．室內雜誌編輯部】
Bar Pun是一座以感官體驗為主的餐飲空間，店名為雙關語，意指台語的諧音「蜂」與「香」。業主集調酒師與茶道、香道等研究背景，累積獨特的生活美學心得，期望以氣味作為餐飲服務主題，融合香氣與酒體風味等感官體驗，藉著這座交流平台拉近人與品飲、香氣文化的距離。
味覺與嗅覺是私人且抽象的，讓內在五感媒合空間情境，是全作設計的思考重心，於是如何將品牌精神空間化，放大體驗感受與品飲儀式，成了設計上的著墨點。全作靈感發想來自酒與香，而空間的角色則是協助人們去感受、引導，進而產生共鳴的旅程發生地。
品牌的形象識別中，擷取了蜂巢裡最小的單元符號「六角形」作為核心意象，此一元素也貫穿了空間整體，利用六角符號再做解構與重組，重新定義空間裡的使用功能與行為。
氣味抽象無形卻無所不在，試想如果酒吧是一座劇場，調酒與香道、茶道是一場精彩的秀，那麼該如何鋪陳這場演出呢？設計師觀察，傳統的吧台設計常常為了遮掩工作檯面的淩亂情景，特意為內外設下高低差，讓調酒師與客人之間以一道高檯劃分兩方界域；吧台內的長桌面與一字型動線，使得調酒師必須長時間來回走動為客人調製酒品或提供各項服務，不僅相當耗費體力，也難以面面俱到；在吧台外側，消費者因為必須配合桌面高度而坐於高腳椅上，不僅與調酒師之間有著距離屏障，同時坐姿角度也難以舒適放鬆。因此，他企圖打破這道介於調酒師與消費者之間的界線，讓客人有如坐在調酒師身旁般，能夠近距離欣賞帶有儀式美且優雅的調製過程；在這份企圖下，傳統的吧台與座席設計都由此解構，在空間裡重組為另一種新穎形式。
蜂巢概念也被整合為空間裡的裝置藝術。在此，蜂巢有兩層意義，一是隱喻著歸處，將蜜蜂尋香後回巢的意像視覺化，設計師使用纖維紙與六角鐵網的皺褶，手工塑型出一座蜂巢，包裹著空間裡的人們；再者，是利用不規則的波浪線條比喻著飄渺輕煙，從視覺上再現燃香風景，回應了香氣與品飲之間的關係。
圖片提供與版權」覺知造所
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