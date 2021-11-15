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裊緲蜂巢 沉浸在「蜂」與「香」的情境裡

聯合新聞網 / 室內interior
個別的六角形槽體，以菱形組合跨板來變換機能，讓吧台能因應不同使用需求而調整內涵。
個別的六角形槽體，以菱形組合跨板來變換機能，讓吧台能因應不同使用需求而調整內涵。

【文．室內雜誌編輯部】

Bar Pun是一座以感官體驗為主的餐飲空間，店名為雙關語，意指台語的諧音「蜂」與「香」。業主集調酒師與茶道、香道等研究背景，累積獨特的生活美學心得，期望以氣味作為餐飲服務主題，融合香氣與酒體風味等感官體驗，藉著這座交流平台拉近人與品飲、香氣文化的距離。

六角蜂巢元素除了將品牌精神視覺化，也把調酒師的服務動線與儀態流程整合於吧台裡。
六角蜂巢元素除了將品牌精神視覺化，也把調酒師的服務動線與儀態流程整合於吧台裡。

味覺與嗅覺是私人且抽象的，讓內在五感媒合空間情境，是全作設計的思考重心，於是如何將品牌精神空間化，放大體驗感受與品飲儀式，成了設計上的著墨點。全作靈感發想來自酒與香，而空間的角色則是協助人們去感受、引導，進而產生共鳴的旅程發生地。

打破調酒師與客人的界線，吧台的類環狀設計讓客人可近距離欣賞調酒師帶有儀式感的調製細節。
打破調酒師與客人的界線，吧台的類環狀設計讓客人可近距離欣賞調酒師帶有儀式感的調製細節。

品牌的形象識別中，擷取了蜂巢裡最小的單元符號「六角形」作為核心意象，此一元素也貫穿了空間整體，利用六角符號再做解構與重組，重新定義空間裡的使用功能與行為。

將調酒師的人體工學與實際需求等考量，整合成一組由10座六角形不鏽槽體組成的造型吧台。
將調酒師的人體工學與實際需求等考量，整合成一組由10座六角形不鏽槽體組成的造型吧台。

氣味抽象無形卻無所不在，試想如果酒吧是一座劇場，調酒與香道、茶道是一場精彩的秀，那麼該如何鋪陳這場演出呢？設計師觀察，傳統的吧台設計常常為了遮掩工作檯面的淩亂情景，特意為內外設下高低差，讓調酒師與客人之間以一道高檯劃分兩方界域；吧台內的長桌面與一字型動線，使得調酒師必須長時間來回走動為客人調製酒品或提供各項服務，不僅相當耗費體力，也難以面面俱到；在吧台外側，消費者因為必須配合桌面高度而坐於高腳椅上，不僅與調酒師之間有著距離屏障，同時坐姿角度也難以舒適放鬆。因此，他企圖打破這道介於調酒師與消費者之間的界線，讓客人有如坐在調酒師身旁般，能夠近距離欣賞帶有儀式美且優雅的調製過程；在這份企圖下，傳統的吧台與座席設計都由此解構，在空間裡重組為另一種新穎形式。

利用纖維紙與六角鐵網的皺褶取代傳統燃香，捏塑出環繞空間的裊裊輕煙。
利用纖維紙與六角鐵網的皺褶取代傳統燃香，捏塑出環繞空間的裊裊輕煙。

蜂巢概念也被整合為空間裡的裝置藝術。在此，蜂巢有兩層意義，一是隱喻著歸處，將蜜蜂尋香後回巢的意像視覺化，設計師使用纖維紙與六角鐵網的皺褶，手工塑型出一座蜂巢，包裹著空間裡的人們；再者，是利用不規則的波浪線條比喻著飄渺輕煙，從視覺上再現燃香風景，回應了香氣與品飲之間的關係。


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