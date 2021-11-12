舒壓極享居家SPA 在家就能放鬆享受

【文．室內雜誌編輯部】

泡澡、按摩自古以來即是備受喜愛的放鬆舒壓方式，西方古羅馬帝國有被視為全民運動的浴場文化、東方日本則有澡堂文化，讓「泡澡」除了沐浴淨身，更是一段放鬆且療癒的獨享時光。

JACUZZI／三緯

不管是結合水溫與過濾系統的SPA抑或是大型氣泡按摩浴缸，「JACUZZI」除了擁有第一項按摩浴缸專利外，透過泵浦推進系統、噴射技術、氣流控制與產品設計等多項專利技術，提供消費者多樣的浴缸選擇與服務。





Villeroy & Boch／楠弘

Subway3.0浴缸，由頂級Quaryl®石英壓克力打造而成，霧白色質地與符合人體工學的精緻造型，讓使用者輕鬆享受被水包覆的舒適體感。





REXA／麗舍

HAMMAM人造石獨立式浴缸營造出理想中典型的日式浴室，泥色的塗層建構了元素之間視覺和功能的連貫性，當光線灑落在缸體時，溫暖的色彩不禁讓人想起大地、沙漠和自然。





HOESCH／楠弘

Ergo+內建的餘水排放與管路自動烘乾系統，可以確保使用上的潔淨衛生，浴缸原料以可應用於人體醫療設備的PMMA頂級壓克力製成，除了材質親膚性高、輕巧實用且保溫性強；HOESCH Ergo+ Whirlsystem更有LED情境照明、靠墊與扶手等選配。





Bette／弘麗衛浴

Starlet Spirit鈦合金搪瓷鋼板浴缸，使用獨家的瓷釉表面BetteGlaze®專利技術，提供超強的抗水性、抗腐蝕且耐磨、耐衝擊，加上浴缸內側底部的Bette Anti-Slip Pro防滑成分，為使用者提供更安全的防護。





hansgrohe／hansgrohe

Rainfinity採用創新的壁面嵌合設計，藉由調整頭頂花灑的傾斜角度，提供使用者最舒適的淋浴位置；花灑帶有三種噴水模式，不管是清潔、按摩抑或是舒壓，當水滴輕柔地包裹住全身，即帶來三種非凡的淋浴體驗。





Agape／JIA 嘉品企業

DR浴缸內部選用的Cementoskin®材質，巧妙地將溢流口隱形並融合其中，不僅大幅提升浴缸予人的平滑親膚觸感，更讓整體造型在視覺上更加流暢且無瑕。

資料及圖片提供」各大廠商

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