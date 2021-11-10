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宛如咖啡廳的住宅 慢釀細緻風味

聯合新聞網 / 室內interior
全案自「咖啡」發想靈感，材質選擇呈現手感與細膩。
全案自「咖啡」發想靈感，材質選擇呈現手感與細膩。

【文．室內雜誌編輯部】

這個家位於屏東市區，窗景視野正巧能眺望一整片綠海，業主夫妻及甫出生的孩子共居於此，男主人本業為醫師，閒暇時則專注於咖啡香的世界中，藉由沖製咖啡的過程沉澱並放鬆平日工作高壓的心靈。

設計主軸自「咖啡」發想，使居住者化身職業咖啡師，以手工般的精細度與質樸，慢享住家於不同時間與光線下的面貌。一如名稱「烈焙餘韻」，本作呈現出咖啡豆經歷烈火烘焙後醞釀出的深沉餘韻，不同的時間、溫度與手工下都會有各自獨特的香味及口感。

咖啡中島作為公共區域重心，天花以此放射出折線造型。
咖啡中島作為公共區域重心，天花以此放射出折線造型。

「好的咖啡不會只有一種味道」，創夏形構團隊深信，住宅亦如此，依據每一位居住者不同的文化背景、生活願景及在地環境，調製專屬於個人的設計。

中島 質樸磚造手感

設計自玄關起便可見多處巧思，地坪以拼貼磁磚作為落塵區，並設置半穿透的隔屏，懸空柱體加重光影變化，亦能為公共區域保留隱蔽性。入口右側的咖啡吧台及用餐區為設計核心，面朝綠意窗景，成為業主於家中最常流連之處。

以中央柱體區隔吧台與用餐區。
以中央柱體區隔吧台與用餐區。

吧台融入商業空間設計思維，底部由密至疏堆疊磚材塑造強烈視覺效果，設計師選擇南部百年窯廠的窯變磚，經過高溫燒製的過程使其充滿不可控的變因，自然地產生出一塊塊不同紋路、顏色的磚材，藉由此種特殊材質傳遞出如同咖啡烘焙的深邃層次，更與在地產生連結，別具意義。

將窯變磚元素置入於空間各處。
將窯變磚元素置入於空間各處。

同時考量專業咖啡調理需求安排動線、洗手槽、用電等，中島後方設置大量櫃體，方便收納咖啡與調酒器具，下方隱藏清潔、置物機能，前緣特別突出作為桌面，提供業主與親友聚會談天、品飲剛沖泡好的咖啡。

大片落地窗使用木百葉窗，可精細調節進光量。
大片落地窗使用木百葉窗，可精細調節進光量。

天花板折線造型自中島處向外放射延伸，引導視線至窗外風景，高低不一的折線亦能修飾頂部粗樑，並隱藏空調、全熱交換機等，降低視覺壓迫感。咖啡中島與用餐區中央則以柱體造型間隔，相同色系使柱體彷若自地板生長而出，連接天地，中央層板設計可放置常用器具，保留視覺穿透感。

設計師回憶道，儘管天花板完全無序的摺線成為施作時的一大挑戰，讓工班師傅傷透腦筋，但最終成果令人十分滿意，為空間綴飾亮點。

公共區域以材質及色系劃分兩區。
公共區域以材質及色系劃分兩區。

圖片提供」TA+S 創夏形構

閱讀全⽂請點連結，到interior官網探索

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