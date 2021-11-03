辦公與度假的完美結合 金昌商學院

【⽂．室內雜誌編輯部】

「金昌商學院」一案，是由零壹城市建築事務所團隊，針對建築、室內、軟裝等面向，進行一體化改造設計，此項目位於風景如畫的中國紹興柯岩風景區，主要作為企業辦公培訓使用。

接待前廳。

金昌商學院坐落於鑑湖湖畔，紹興獨有的交通工具烏篷船，在湖中往來不絕，眾多歷史名人都曾在此泛舟，此區因而揚名。基地面水背山，距離繁榮城市僅一山之隔，與都市若即若離的關係，讓場地擁有「大隱於市」的獨特氣質。

旋轉樓梯串聯了上下樓層，雕塑性的外觀宛若藝術品般引人注目。

建物由兩座中式仿古建築改造而來，一棟為兩層L型三合院，一棟是三層的四合院，零壹城市決定取其精華，去其糟粕，保留一些精美的建築局部，再引入新的秩序，以滿足現代的辦公需求，有鑑於此，設計團隊提出的因應策略，即為「度假式辦公」。

高度複合式的功能配置

為與傳統辦公空間產生區別，在功能配置上，度假式辦公除滿足工作、會議等基本需求外，設計師另外置入了住宿、接待、餐飲、直播等機能，滿足培訓研發等需求，同時兼顧了員工的休憩機會。

辦公環境。採開放式策略，員工之間得以即時進行溝通。

辦公講究勞逸結合，兩者之間需取得平衡，而適切的空間布局和動線規劃亦為關鍵，設計師剖析兩座建築的角色定位，並做出對應：L型三合院因量體較小，功能以休閒、接待為主，藉此形塑私密安靜的氛圍；四合院因面積充裕，可完整容納辦公、會議等事務，遂以更加公共開放的手法進行呈現。

會議室。透過線性燈、點光源等布局，豐厚整體層次變化。

「即使屏幕裡的工作千篇一律，但是抬起頭便有自由的陽光、空氣和風景。」是設計師想帶給空間使用者最直觀的體驗，團隊為每個室內空間量身訂做了專屬的開窗形式，既滿足辦公的自然採光要求，也讓室外風景成為室內的「掛畫」，使辦公環境可隨處充盈著如詩如畫的景色，營塑輕鬆愉悅的度假氣息，在繁忙的工作日程中，獲得充電喘息的餘裕。

餐廳。刻意裸裎天花板，改將磁吸燈和無邊框的空調風口相結合。

而型態多元的開窗，也成為建築的別致「畫框」，豐富外立面視覺效果。燈光計畫方面則以無主燈設計為主，改將線性燈、點光源以及間接照明相互結合，使空間層次更為豐富，亦可因應各種使用情境彈性調整。





圖片提供」零壹城市建築事務所

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