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布料與光的共舞 內斂的精品宅

聯合新聞網 / 室內interior
利用花紋單純的石材，以及視覺、觸覺感受豐富的進口布料，共同作為空間的背景。
利用花紋單純的石材，以及視覺、觸覺感受豐富的進口布料，共同作為空間的背景。

【⽂．室內雜誌編輯部】

這是布與光共舞的劇場。將空間視為素雅舞台，從中玩轉相異材料，開闊場景裡巧用質感紋理作變化，用暖金流光襯托異中見同、同中有異的物料層次，乍見寧雅低斂，實則滿富細節之美。

所謂的奢華，並不表示非得利用外顯而浮誇的材質來替空間打底，如何拼接玩轉各種材料，構築出精緻卻內斂的居家畫面，是工一設計團隊操刀本案的思考重點，亦是個具挑戰性的議題。

不以制式封閉的手法規劃玄關，而是保留向內望的通透感。
不以制式封閉的手法規劃玄關，而是保留向內望的通透感。

張豐祥設計師表示，業主為一對夫妻，已出嫁的三個女兒時常攜家帶眷來與父母親相聚，考量到家庭成員單純，且好客的業主有招待親友的需求，在平面布局上，私領域僅保留一間尊親房、一間主臥室及一間可作為書房、休憩房或客房使用的多功能室，其餘皆開放為公共空間。

以材料豐富日常厚度

有鑑於基地為台北市中心的豪宅建案，外部門禁已有層層把關和過濾，因此，住家中的玄關被設計團隊定調為入口和生活場域的中介空間，不以封閉手法詮釋，而是使大門開啟後可間接向室內望去，企圖保有視線的流動，營造良好的空間體驗。

餐廚區可利用活動式拉門稍作阻隔。
餐廚區可利用活動式拉門稍作阻隔。

由於業主期望居家環境能透出奢華氣息，設計團隊遂將住宅架構視為一張素雅的畫布，該如何於畫布上描繪出清新素雅，卻又大器富麗的筆觸？他們跳脫豪宅的設計窠臼，嘗試利用質感精細，紋路單純低調的石材為空間襯底，再輔佐上不同特質的布料作為面材，疊砌出視覺、觸覺效果多變的層次，以多元材質妝點每個角落，遠看近看各具風采。

大面積塗鋪特殊塗料的天花板，與將其圍塑起的鍍鈦格柵，帶來一股對比反差，傳遞奢華與樸實的美感。
大面積塗鋪特殊塗料的天花板，與將其圍塑起的鍍鈦格柵，帶來一股對比反差，傳遞奢華與樸實的美感。

線性語彙相對簡單俐落，並在局部點綴如金屬般光澤華麗的鍍鈦板，透過收邊方式處理，傳達出蘊藏於細節中的現代時尚氛圍，亦清晰勾勒空間脈絡；此外，櫃體的深紅色皮革層板，以及牆面的實木圓棒，在在增添了立面的張力。

懸掛主燈的金屬線性輕盈了量體，水晶與燈光交織出清透光芒，不開燈時也可作為藝術裝置，強化空間的奢華度。
懸掛主燈的金屬線性輕盈了量體，水晶與燈光交織出清透光芒，不開燈時也可作為藝術裝置，強化空間的奢華度。

空間整體材料搭配盡量單純化，並採取不同的分割樣態，豐富細節變化，也深厚了住宅散發出的韻致。值得一提的是，串聯起客廳跟餐廳的頂部天花板，大面積塗鋪特殊塗料，為公區營造樸實沉穩的感受。

鍍鈦包覆了基地的樑柱，藉此與天花板的格柵形成呼應。地坪透過相異的分割樣態，塑造細節變化。
鍍鈦包覆了基地的樑柱，藉此與天花板的格柵形成呼應。地坪透過相異的分割樣態，塑造細節變化。

設計師提到，因應業主所喜愛的奢華風格，特別以鍍鈦格柵圍塑出架構，同時也使用鍍鈦包覆基地原有樑柱，不僅藉由材料的延伸營造一致的設計調性，更擷取材質的反光特性，創造素雅（塗料）與精緻（鍍鈦）的對比，提升空間魅力。


圖片提供」工一設計有限公司

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