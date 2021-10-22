水晶森林般的接待中心 蘊藏鄰里生活軌跡

【⽂．室內雜誌編輯部】

「建築，是一首迂迴的詩」。對康智凱設計師而言，《永康麗莊》這個接待中心，是他對建築的概念履行，更隱含他對美好社會的想望，房屋銷售行為在台灣已屢見不鮮，我們應當將目光轉移，深刻探討銷售過程所留下的新印記，抑或是予人的新想像。

爬梳環境故事，寫下永恆回憶

本案坐落於台北市歷史悠久、人文薈萃的永康商圈，現址更是前些日子造成轟動的全球第六面GUCCI Art Wall藝術牆所在地，以及一棵被列管保護、樹齡約80年的大葉麵包果樹。

玻璃磚的運用令建物有了輕盈感受。自傳統紅磚研發而成的玻璃磚，也象徵著永康街區的歷史與新生。

由於基地已整合近十年，設計師實地考察時，發現此處儼然成為周遭鄰里生活圈密不可分的帶狀公園，這個街區就彷彿是永康街的縮影，有著深厚的文化底蘊、平凡的生活面貌，卻也有著眾多時尚元素，公園、綠樹亦隨處可見，考量到基地的外在環境有著十分強烈的識別度，接待中心的建物形體該如何與環境對話，或是找到兩者之間的平衡，遂成為設計團隊非常重要的課題。

將銷售機能拉至2樓，下層保留原有綠帶的穿越路徑。景觀部分則邀請太研設計的吳書原設計師共同合作。

康智凱認為銷售階段應保留里民習以為常的生活軌跡，即便接待中心僅短暫存在，在這有限的時間內，希望透過建築闡述設計師對社會的觀察跟關懷，讓這段美好時光，成為永恆的記憶。

1樓接待處。

綜觀整體建築配置，入口特地移至側邊，創造較為隱密的動線，而停車則盡可能整合於一角，其餘銷售機能大多拉至2樓，1樓保留了原有綠帶的穿越路徑，企圖讓里民的生活紋理豐厚基地的層次，而建物量體懸空後，下方會形成多重落柱的情況，景觀遂依著結構進行延展。

2樓規劃了暗房室暨模型展示區、4間包廂、兩間樣品屋與辦公區。

植栽部分邀請太研設計的吳書原景觀設計師共同合作，他以「小隱於野，大隱於市」的概念切入，在喧囂的城市中感受自然，植栽是烘托氣氛的重要手段，整體用一條單向的流線以及混植植栽的配置手法，以獨特方式將建築和花園串聯起來，完整了景觀序列。

塗料中摻入不同成分的礦粉，在陽光照射下，白色調能產生多變層次，讓建築的表情更有張力。

外觀則以業主期望的「氣勢」作為基準，擷取美術館方盒子的淨白意象，再將周圍景致抽象化，相互融合後再行解構，錯落的語彙賦予這座淨白莊園更具生命力的形體。

圖片提供」域研近相空間設計

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