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用透光建材為空間作詩

聯合新聞網 / 室內interior

【文．室內雜誌編輯部】

住宅空間中，常選用玻璃、塑膠等材料作為裝飾建材點綴，藉由室內外光線穿透場域，放大空間感，並豐富視覺層次；而在商業空間中，透光建材的運用則更為頻繁，從大面積玻璃搭建而成的陽光屋、圍繞餐桌排列的透明塑膠餐椅、晶瑩剔透的展示櫃等，讓觀者藉由視線穿透，不管是從室外觀望抑或是處於室內，皆能感受透光質地獨有的迷人透視氛圍。

Saba／朕璽國際Zx Living
Saba／朕璽國際Zx Living

Ring咖啡桌以未經切割的寶石為藍圖、戒指為支架基座，可選擇銅、黃銅、鋼、鎳4種金屬結構，各自對映著不同的幾何形狀桌面，以淺色系的透明桌面，展現出低調奢華的一面。


Cattelan Italia／弘第HOME DELUXE
Cattelan Italia／弘第HOME DELUXE

Wind展示櫃，全透明玻璃質地，不管是放置在上的物品亦或是觀者的視角，將被放大、縮小、扭曲、旋轉後再現於眼前，感受著光、材質與設計三者玩弄出的有趣視角。


Arketipo／朕璽國際Zx Living
Arketipo／朕璽國際Zx Living

Rebus矮桌桌面使用絲印玻璃，透過室內燈光折射下，總能帶出俏皮活力的氛圍，讓居家環境無時無刻充滿著驚喜的視覺饗宴。 


Natuzzi Italia／華泓國際
Natuzzi Italia／華泓國際

Pumo作品呈現出如嫩葉圍繞的花苞以及春天、新生的意象，成為居家裝飾的點睛之筆。


Calligaris／科葳國際
Calligaris／科葳國際

有大小花瓶和缽盤產品的Face系列花器是完全使用再生玻璃製成，從設計到選材，皆呼應著品牌的環保精神。


Giorgetti／易雅居
Giorgetti／易雅居

Ciano運用義大利最著名的口吹玻璃形式，在幾何形體的模具中塑造出花瓶的外型，在凹陷處將有色玻璃手工加入白色線條進行裝飾，打造出不凡的現代風格。


Saint-Louis／栢悅國際
Saint-Louis／栢悅國際

Jean Sala雕塑擺件花瓶，以鑽石型切割搭配細膩的鋸齒裝飾切口，刻劃出動人的線條；底部可插花獨立使用，組合後則變身為令人屏息的藝術擺件。


Kristalia／居雅堂
Kristalia／居雅堂

Holo Table 可搭配玻璃等不同的桌板材質和不同顏色的穩固鋼製基底座，多種桌板尺寸大小以及不同的素材，透過自由拼湊，呈現出使用者最鍾愛的色調，完美詮釋個人喜好與特色。


B&B Italia／栢悅國際
B&B Italia／栢悅國際

新款Alanda'18延續微型建築元素，不管是輕量化超白玻或是煙燻灰玻桌面，以顛倒的金字塔造型作為支撐基座，搭起空間中的對話橋樑。


S.O.U.L／羅奇尼
S.O.U.L／羅奇尼

Bermuda咖啡桌，底座選用經斜面切割的木材，透過幾何力學交織成三角幾何造型的穩固基底，簡單俐落的木製工藝與玻璃桌面互相搭配，為空間注入些許理性的建築感與冷調詩意氛圍。


資料及圖片提供」各大廠商

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