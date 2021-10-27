Moments攝影基地 為老廠房再創生

【文．室內雜誌編輯部】

Moments攝影基地位於杭州市濱江區，此區前身為「杭州雙魚不鏽鋼廠」，這片園區默默靜佇於濱江區一隅，見證杭州的經濟主流從工業走向數位科技的變化，也參與了杭州市貌隨著歲月流淌的變遷與繁榮。由於廠區內的宿舍、廠房等建築自上個世紀九○年代後便從未翻新過，廠區閒置許久，區內的宿舍、廠房、水塔、洗手池等各個角落，除了餘留工業化氣息之外，皆呈現出頹圮狀態，早已不堪使用，然而隨著時光的洗禮，歲月卻像似在這片園區裡停滯了，每個角落都默默地留存著時代的烙印，流露出另一種復古與懷舊的趣味。

保留老廠房的洗手台作為入口主景。

杭州素有「文化名城」、「電商之都」的稱號，Moments攝影基地的位置也正處於電商活絡與時尚達人聚集處。業主們是由一群服裝電商領域的企業家所組成，他們對於市場與需求的嗅覺特別敏銳，深知趨勢發展的走向，在興趣與機緣之下，促使了Moments攝影基地的誕生。他們期望能藉由設計創造空間的延展與聯繫，同時因應未來經營需求，讓基地裡的空間與建築體塊展現出應用的靈活與可變性，以滿足未來多元化拍攝的需求，同時也期望透過新的空間規劃，突顯環境與在地人文的內在聯繫。

所有的建築形態均圍繞著廠區的標誌物—舊水塔而設。

設計師指出，Moments攝影基地其實是一項長期的總體規劃，目前改造的範圍主要鎖定在園區裡4棟建築及其周邊，而設計團隊下一階段則是預計將改造拓展至整片園區，全計劃包含了編入不同業態的活動空間，同時也留有部分空間提供租賃使用，讓老廠區在當代裡新生延續。

建築造型各異，在一致性的純色整合下和諧並呈。

據此，設計團隊第一階段的重點，是修繕並保存尚可使用的舊建築，清理無法修復的殘破體，為廓清後的建築輪廓加固結構安全性，再從中賦予新生的氣息。「消解、重塑、共生」是全作的思考邏輯，在設計概念上，主張不完全推翻過往，不照舊保留一切，讓不同時代的新舊建築產生對話與共生。

品牌館2樓，多角度開窗讓日後的採光角度與構圖取景都更為彈性。

為了體現時光在空間裡的流動感，全作設計特別注重維持廠區建築的整體感，確保每一場景的獨立性與可變化。在新的設計藍圖下，設計團隊在已擁有的基礎上揉入當代機能，為舊建築定義新功能，開拓攝影園區多元使用的彈性。廠房宿舍劃分為兩個獨立區域，將原本的3棟連體建築分割成4棟獨立建築，4棟建築對應四種業態空間，分別作為咖啡廳、選品店、品牌館及藝術展廳之用，讓多樣的場景滿足不同客群及產品在攝影時，對於氛圍及背景變化的需求。





圖片提供與版權」三橙立禾空間設計

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