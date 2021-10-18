讓海流入室內 用住宅設計找回海洋

【文．室內雜誌編輯部】

當經濟快速起飛，人們的消費力提升，隨之而來的是對於生活品質的重視。在大城市中，隨著開發與區域重整，新興住宅林立，千萬豪宅已不再稀奇；然而，如何透過設計為住宅開創新的層次、吸引消費者的目光，是邱德光設計師反覆思考的問題。

旋轉樓梯透過反覆雕琢曲線，讓石材包覆的階梯順應著建築傾斜面， 在空間中輕盈盤旋。

《珠海仁恆濱海中心》坐落在珠海海岸的最前端，面對著港珠澳大橋，迎面而來的海景是此案的優勢。珠海作為百島之城，鄰水而居已是市民的日常，如何將居民熟悉的「海」，再次化為目光焦點，設計團隊決定以「找回海洋」為題，藉波浪起伏，讓海洋流入室內空間。

餐廳的弧形天花板遙映著窗外海景，石紋肌理的檯面、山形餐椅，再度將自然融入空間。

設計團隊初訪基地發現，原本雙層的挑高樓面，應擁有十分開闊且通透的視野，然而一道横樑硬生生地將大面窗景一分為二，令空間感大打折扣，加上不合宜的布局規劃，衍生出許多畸零空間、阻斷動線，重塑平面布局成為此案的首要任務。

廊道空間延續流動曲線。

引海入室

玄關是東方居所必要的緩衝空間，它帶出入門時的儀式感，設計師移除原本封閉的玄關格局，利用滿佈透明氣泡的玻璃屏風，重新圍塑場域，保留中式風格的精神，實現開門即見海的生活場景。

饒富趣味的藝術擺飾吸引著目光。

當玄關被釋放，緊接著面臨客廳的觀海窗景被樑柱一分為二的問題，回歸設計主軸，強化海洋與地理的關係，僅以一條弧線勾勒大樑，讓室內的這座橋遙映著窗外的另一座，透過虛實交錯，弱化樑柱的存在，進而連接起室內外的關係。

禪區。

在複層空間中，樓梯的位置十分重要，它除了肩負動線之責，也是一靈活的雕塑造景。將旋轉樓梯移置客廳的挑空處，透過反覆雕琢曲線，讓石材包覆的階梯順應著建築傾斜面，在空間中輕盈盤旋，讓居住者沿著窗外的海浪與室內造型的海浪一同拾級而上。





圖片提供」邱德光設計

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