快訊

蘋果發表會／AirPods 3傳聞亮點一次看 新MacBook Pro有瀏海？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

讓海流入室內 用住宅設計找回海洋

聯合新聞網 / 室內interior
客廳置入大量的海洋元素。
客廳置入大量的海洋元素。

【文．室內雜誌編輯部】

當經濟快速起飛，人們的消費力提升，隨之而來的是對於生活品質的重視。在大城市中，隨著開發與區域重整，新興住宅林立，千萬豪宅已不再稀奇；然而，如何透過設計為住宅開創新的層次、吸引消費者的目光，是邱德光設計師反覆思考的問題。

旋轉樓梯透過反覆雕琢曲線，讓石材包覆的階梯順應著建築傾斜面， 在空間中輕盈盤旋。
旋轉樓梯透過反覆雕琢曲線，讓石材包覆的階梯順應著建築傾斜面， 在空間中輕盈盤旋。

《珠海仁恆濱海中心》坐落在珠海海岸的最前端，面對著港珠澳大橋，迎面而來的海景是此案的優勢。珠海作為百島之城，鄰水而居已是市民的日常，如何將居民熟悉的「海」，再次化為目光焦點，設計團隊決定以「找回海洋」為題，藉波浪起伏，讓海洋流入室內空間。

餐廳的弧形天花板遙映著窗外海景，石紋肌理的檯面、山形餐椅，再度將自然融入空間。
餐廳的弧形天花板遙映著窗外海景，石紋肌理的檯面、山形餐椅，再度將自然融入空間。

設計團隊初訪基地發現，原本雙層的挑高樓面，應擁有十分開闊且通透的視野，然而一道横樑硬生生地將大面窗景一分為二，令空間感大打折扣，加上不合宜的布局規劃，衍生出許多畸零空間、阻斷動線，重塑平面布局成為此案的首要任務。

廊道空間延續流動曲線。
廊道空間延續流動曲線。

引海入室

玄關是東方居所必要的緩衝空間，它帶出入門時的儀式感，設計師移除原本封閉的玄關格局，利用滿佈透明氣泡的玻璃屏風，重新圍塑場域，保留中式風格的精神，實現開門即見海的生活場景。

饒富趣味的藝術擺飾吸引著目光。
饒富趣味的藝術擺飾吸引著目光。

當玄關被釋放，緊接著面臨客廳的觀海窗景被樑柱一分為二的問題，回歸設計主軸，強化海洋與地理的關係，僅以一條弧線勾勒大樑，讓室內的這座橋遙映著窗外的另一座，透過虛實交錯，弱化樑柱的存在，進而連接起室內外的關係。

禪區。
禪區。

在複層空間中，樓梯的位置十分重要，它除了肩負動線之責，也是一靈活的雕塑造景。將旋轉樓梯移置客廳的挑空處，透過反覆雕琢曲線，讓石材包覆的階梯順應著建築傾斜面，在空間中輕盈盤旋，讓居住者沿著窗外的海浪與室內造型的海浪一同拾級而上。


圖片提供」邱德光設計

閱讀全文請點連結到interior官網探索

延伸閱讀

香山溼地的蟹蟹大軍

momo購物網「雙10生日慶」登場！推國慶儀式感必備配件

澳門啟動第三輪全民普篩 因日增1本土確診

澳門增1本土確診 曾往返珠海已全程接種疫苗

相關新聞

讓海流入室內 用住宅設計找回海洋

將波浪流線延續入室，呼應鄰海而居的環境優勢。開揚純淨的背景納入萬變不息的海天光色，蜿蜒動線巧心編入藝術選品，步步賞藝，處處皆景，空間是滋養精神的豐泉，也是詠讚自然的樂章。

二酉書店

不僅販售靜態的書籍與文創產品，更是推廣生活方式的新平台。

透光質地居家選品 享受透視帶來的迷人之處

能被光穿透的透明材料，因為光而產生了不可控的變數，它所呈現的色彩、光澤，不再僅有人們從表象所看到的那一面，而是隨著材質的透光率，光入射、折射以及反射角度的不同，能有千變萬化的可能性，這也是「透光」材料如此令大眾著迷的原因。

青島海灣別墅 重新定義奢華標準

取用東方古典概念布局，自現代思維編入機能，留白清靈的居室裡，畫面層層構景、場域相互套連，典雅細節在其中輕巧穿梭，詮釋了揉和古今的新東方新美學。

來自法國的傳奇水晶 永誌經典的紅色燦光

Baccarat法國巴卡拉水晶創立於1764年，以精湛的工藝、華麗優雅享有盛名，印度、俄國皇室與歐美名流的青睞，更增添了品牌傳奇色彩。

用洞穴作隱喻家的本質 隱喻溫暖安心的歸宿

穴居，是一座四口之家，位於市區的新大樓裡，坐踞高樓層且視野開闊，屋主期望這座新居能給予孩子自由、安全的成長環境，與家人在此展開人生新階段。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。