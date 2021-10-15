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二酉書店

聯合新聞網 / 室內interior
二酉書店位於半地下樓層，在綠植簇擁裡說明它作為都市裡精神桃源的意義。
二酉書店位於半地下樓層，在綠植簇擁裡說明它作為都市裡精神桃源的意義。

【文．室內雜誌編輯部】

二酉書店位於上海黃浦區的「恒基‧旭輝天地」裡，業主林峰先生愛書也愛酒，他希望打造一間別致的書店，店內不僅販售靜態的書籍與文創產品，更是推廣生活方式的新平台，空間的演示內涵結合了鮮花、美酒、好茶以及精選書籍，書店命名也由此理念延伸，擬喻著書為山、詩為樹、花為綴、茗為香、酒為伴的核心精神；回首典故，「二酉」曾是學者保存書籍的祕處，而今二酉再加一點即為酒，成了林峰將理想與人生觀串連而成的精神桃源。

白色人造石砌成小酉山，像盔甲一般的圍護著內部展呈的書籍。
白色人造石砌成小酉山，像盔甲一般的圍護著內部展呈的書籍。

面對業主的願景與情懷，設計師俞挺指出，基地選址在繁華的商業綜合體，靜棲在半地下樓層，因此他希望創造一個有別環境語境的異世界，切斷與商場喧囂的聯結，建造一座能讓人安靜的在店裡閱讀、享食的去處。

白色人造石山體在小酉山內部衍生為實用書架。
白色人造石山體在小酉山內部衍生為實用書架。

整體平面布局上，主要分為兩個區域，分別命名為小酉山和大酉山。小酉山是關於精神養份的來源，一座由石片立面包裹而起的藏書聖殿，主要存放經典書籍。

吧枱桌是咖啡、茶、酒、閱讀、香道、花道、盆景與品食的聚點。
吧枱桌是咖啡、茶、酒、閱讀、香道、花道、盆景與品食的聚點。

大酉山是關於美好生活的養份，內部主要分為兩區，其一就是層層疊疊的角落閱覽區，另一個是由圓弧形吧桌所主導的生活區，這道如畫卷般展開的桌面是咖啡、茶、酒、閱讀、香道、花道、盆景與品食的聚點。

深酒紅色的沖孔鋁板界定了大酉山的立面與造型。
深酒紅色的沖孔鋁板界定了大酉山的立面與造型。

大酉山則以新舊材質相碰撞，深酒紅色的穿孔鋁板界定了立面與造型，同時呼應著「恒基‧旭輝天地」的形象主色，而酒吧的枱面則採用回收老榆木製成，觸感溫潤厚實。大酉山與小酉山裡的空間雖然分別被不同材料所圍裹，設計上仍利用材質拼接手法與物料紋理，讓內部空間不致完全遮蔽，視線仍可隱約看見外部場域，置身其中又有著被包裹的獨立感受，書店裡也規劃許多半封閉的空間，予人一些閱讀的私密性和放鬆休憩的安全感。


圖片提供與版權」Wutopia Lab ／ 俞挺

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