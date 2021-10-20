2020杜拜世界博覽會 日本館

【文．室內雜誌編輯部】

若查詢杜拜的天氣，觀光局會告訴你，全年四季氣候溫暖，每年10月至隔年5月，氣溫約在攝氏20-35度，和可達到攝氏40度以上的6至9月夏季相比，較為舒適宜人。5年一次的世界博覽會，首度在中東地區舉行，原先訂於2020年10月於杜拜展開，無奈受到新冠肺炎疫情影響，由六成以上會員國投下贊成票的決議之下順延一年，於2021年10月1日正式開幕，為期182天，直至2022年3月31日止，迎接來自各地的遊客。

從正中央的廊道進入，彷彿走上寺院參道的儀式感轉換觀者心境。© Expo 2020 Dubai JAPAN PAVILION

與夏季奧運相同，正式名稱仍沿用「2020杜拜世界博覽會」，有192個國家及地區參與，不僅是世界最大展覽，被視為各國彰顯實力的舞台，國家場館出自各國名師，更是綜覽能否成為經典之作的建築界盛會。本屆核心主題訂為「溝通思想，創造未來」(Connecting Minds, Creating the Future)，設置「永續發展」、「流動性」與「機遇」三大主展區，透過多元知識交流期許構築更美好的世界。

前方水池倒映著日本館，不僅為建築降溫，也延續日本傳統建築融入水景的手法。© Expo 2020 Dubai JAPAN PAVILION

日本館鎖定在中東、非洲地區的未來發展，達成更多經濟暨文化交流，日本身為下一屆2025世界博覽會主辦國，更加重視「2020杜拜世界博覽會」，在主導的經濟產業省、日本貿易振興機構JETRO審查之下，選出由曾操刀「LOUIS VUITTON 京都大丸店」、「豊島橫尾館」的建築師永山祐子執行，成為首位設計世界博覽會日本館的女性建築師。

外觀設計融合阿拉伯圖騰與日本平安時代流傳至今的麻葉紋樣意象。 © Expo 2020 Dubai JAPAN PAVILION

阿拉伯圖騰與日本文化的交會

日本自古文化便相當重視相逢緣分，有著「一期一會」的說法，相遇之中吸收外部新知或文化，進而衍生出新鮮創意，提升自我價值。這屆日本館主題定調為「創意交會」(Where ideas meet)，初始規劃中，即點出建築必須符合的要素：除考量杜拜一整年高溫潮濕氣候，要節能減碳又避暑，選擇適合當地的材料，盼運用日本獨特的建築技術，揭示對於地球永續發展的環境技術，充分發揮日本各領域的實力。

約2,000張柔軟輕薄的白色PTFE膜與立體桁架結構打造日本館印象。© Expo 2020 Dubai JAPAN PAVILION

繼2015年米蘭世界博覽會結合傳統與最新技術的立體木格子建築、2000年漢諾威世界博覽會中，建築師坂茂運用最擅長的紙管建築後，2020 杜拜世界博覽會的日本館位於「機遇展區」，純白色系的建築外觀設計，融合阿拉伯圖騰與日本平安時代流傳至今的麻葉紋樣意象，從平面幾何紋飾轉為立體的傳統木工藝「組子細工」來發想，雖然在歷史上，日本與杜拜兩地看似關聯性低，但據說有著絲路來串連，企能重現當時文化的相互對話。





圖片提供」Expo 2020 Dubai JAPAN PAVILION

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